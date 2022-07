Bienvenue sur notre île Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer sous tutelle, auprès de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. La formule de politesse ayant été écrite, permettez-nous, cher Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer sous tutelle, auprès de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'être interpellés sur le sens que vous voulez donner à votre fonction.

Lors de votre prise de fonction, vous avez déclaré "en tant que ministre délégué à l’Outre-mer, Gérald Darmanin me permet de dire un mot. Je voulais juste dire trois choses. Un, je suis très heureux d’être derrière lui", en désignant votre tuteur. Vous avez ajouté, "on va le faire. On va le faire parce ça le mérite". À notre grand étonnement vous n’avez rien dit de plus. Et donc, plongés dans un dans une abîme d’inconnu.

Que voulez-vous faire et comment ? Sans doute répondrez-vous lors de votre visite dans l’île.

Le même jour, vous avez déclaré "Je tiens à remercier tous ceux du ministère de l’Intérieur et leur dire mon émotion d’être de ce côté et pas là en bas, puisque ça fait quelques années que j’étais en bas."

Cette fois, à la perplexité s’est ajoutée la stupéfaction. Vous vous réjouissez d’être en haut, nous en sommes heureux pour vous. Mais ne pensez-vous pas que l’utilisation de l’expression "en bas" est teintée d’une suspicion de mépris particulièrement mal venue quand on est ministre délégué des Outre-mer, sous tutelle. Car Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer sous tutelle, auprès de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, vous n’êtes pas sans savoir que dans les Outre-mer, nous nous sentons souvent considérés comme des Français de seconde zone, des Français d’en bas. Des décennies de frustration ayant conduit à ce profond ressentiment.

Mais sans doute vous vous expliquerez aussi sur ce point à votre arrivée.

Comme vous expliquerez sans doute comment vous comptez lutter contre la baisse constante du pouvoir d’achat des Ultra-marins et Réunionnais en particulier. Comment vous allez freiner l’inexorable augmentation des prix des carburants, tout en sachant que la voiture est souvent le seul moyen de déplacement des Réunionnais. Comment allez-vous combattre la précarité qui s’installe chaque jour un peu plus sur notre île.

Au final, Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer sous tutelle, auprès de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, comment allez-vous aider les Réunionnais à se sortir de ce sentiment de frustration et d’injustice ?

Votre tâche est immense Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer sous tutelle, auprès de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Elle n’est pourtant pas insurmontable, même si le ministre sous tutelle que vous êtes aura encore moins de latitude à agir que ses prédécesseurs de plein exercice.

Nous vous souhaitons plein succès et pleine réussite, non pas pour que vous soyez encore plus haut mais parce qu’il en va de l’avenir de La Réunion et de sa population.

Bienvenue à vous Monsieur le ministre sous tutelle

