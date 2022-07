Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Alors que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, arrive ce vendredi 8 juillet 2022, des militant.es féministes ont mené une action dans le sud de l'île pour dénoncer son maintien au gouvernement. Depuis sa nomination sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre de l'Action et des Comptes publics et actuel ministre de l'Intérieur est largement décrié par les associations féministes et antiracistes (Photo DR)

