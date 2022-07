Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Le musée Madame Tussauds du Royaume-Uni reprend les grandes figures historique et les immortalise par une statue de cire. Parmi elle : Boris Johnson, le (futur ex) premier ministre britannique. Suite à l'annonce de la démission de ce dernier le jeudi 7 juillet, le musée a décidé de se rapprocher au plus près de l'actualité et de présenter la représentation en cire de M. Johnson devant le 10 Downing Street. (Photo : Madame Tussauds)

Le musée Madame Tussauds du Royaume-Uni reprend les grandes figures historique et les immortalise par une statue de cire. Parmi elle : Boris Johnson, le (futur ex) premier ministre britannique. Suite à l'annonce de la démission de ce dernier le jeudi 7 juillet, le musée a décidé de se rapprocher au plus près de l'actualité et de présenter la représentation en cire de M. Johnson devant le 10 Downing Street. (Photo : Madame Tussauds)