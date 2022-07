Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 4 juillet - Un nouveau gouvernement imminent pour enfin lancer le quinquennat, Yaël Braun-Pivet va être remplacée aux Outre-mer

* Mardi 5 juillet - Le ministère des Outre-mer sous tutelle : "un recul historique" selon les élus réunionnais

* Mercredi 6 juillet - Convention cannes : les planteurs ne lâchent rien, les industriels non plus

* Jeudi 7 juillet - Loto : une Réunionnaise ou un Réunionnais remporte 16 millions d'euros

* Vendredi 8 juillet - Vendredi 8 juillet - Bienvenue cher Monsieur Carenco, ministre des Outre-mer sous tutelle

Parité, équilibres politiques, cas Damien Abad: Emmanuel Macron et Elisabeth Borne mettent les dernières touches au casse-tête du nouveau gouvernement, dont l'annonce, imminente, doit enfin lancer le second quinquennat du chef de l'Etat. Il s'agit notamment de remplacer les trois ministres ayant échoué aux législatives, toutes des femmes, en continuant à respecter la parité: Amélie de Montchalin (Transition écologique), Brigitte Bourguignon (Santé) et Justine Bénin (Mer). Sans compter Yaël Braun-Pivet (Outre-mer), qui vient d'être élue présidente de l'Assemblée nationale.

En 2012, sous la présidence de François Hollande, le ministère des Outre-mer était devenu un ministère de plein exercice. Dix ans après, le gouvernement fait marche arrière. Les Outre-mer sont rétrogradées au rang de ministère délégué attribué à Jean-François Carenco, sous la tutelle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Une "mauvaise surprise" pour les DOM, quelques jours après le passage éclair de Yaël Braun-Pivet à la tête du ministère - alors de plein exercice -, avant d'aller se faire élire présidente de l'Assemblée nationale. Cette situation fait réagir les élus Réunionnais. Ils parlent de "recul historique" et de "mépris".

En ce mercredi 6 juillet, nous sommes déjà au dixième jour de mobilisation des planteurs de canne devant la Préfecture. Une mobilisation qui rappelle celle de 2017 où les agriculteurs s'étaient rassemblés pendant treize jours. Hier, une nouvelle réunion s'est tenue en Préfecture entre les industriels et les planteurs. Aucune avancée signification n'a été apportée. Aujourd'hui donc, une énième rencontre en Préfecture doit avoir lieu ce matin à 9h30, à la veille d'une visite ministérielle.

Une Réunionnaise ou un Réunionnais est millionnaire depuis ce mercredi 6 juillet 2022. C'est en effet une grille validée à La Réunion qui a raflé la mise, faisant devenir sa ou son propriétaire multimillionnaire avec un pactole de 16 millions d'euros. Si cette cagnotte constitue le 2e plus gros jackpot remporté en 2022 au Loto, c'est surtout la chance de l'île qui est surprenante ce soir avec déjà 3 millionnaires consacrés en 2022 aux différents jeux de loteries de la Française des jeux (FDJ). Ainsi le mardi 24 mai un Réunionnais avait gagné plus de 50 millions, l50.656.220 euros très exactement, au jackpot Euromillions

Bienvenue sur notre île Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer sous tutelle, auprès de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. La formule de politesse ayant été écrite, permettez-nous, cher Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer sous tutelle, auprès de Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'être interpellés sur le sens que vous voulez donner à votre fonction.