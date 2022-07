La soirée des " Diplômés ou pas comme Never ! ", c'était Ze temps fort à ne surtout pas manquer à l'Entre-Deux ce vendredi 8 juillet. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de l'Entre-Deux. (Photos : ville de l'Entre-Deux)

Avec la contribution des Dj de l’Entre-Deux : Xtra Navaro, Cliv’s et Phill, ainsi que l’incontournable Dj Sebb, pour le plus grand plaisir des jeunes et de leurs accompagnants venus en nombre.

Une soirée mise en œuvre par la Ville de l’Entre-Deux, en partenariat avec le CCAS et le Comité d’Animations et de Loisirs, dédiée aux Entredeuxiens qui ont décroché le Baccalauréat de Français, général, Professionnel ou technologique et plus, sans omettre les CAP et BEP.