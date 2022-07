BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 9 juillet 2022 :



- Mis en échec par Tereos, Gérald Darmanin continue sa visite à La Réunion

- Cannes, sucre, rhum, énergie : tous les chiffres d'un secteur clé de l'économie réunionnaise

- Elon Musk met fin à l'accord de rachat de Twitter

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Gouvernement, mise sous tutelle, planteurs, loto, bienvenue

- Le Ballet Manguinhos, un oasis menacé de disparition dans une favela de Rio

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle !

Mis en échec par Tereos, Gérald Darmanin continue sa visite à La Réunion

Deuxième jour de visite ministérielle pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ce samedi 9 juillet 2022. Le délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a lui quitté La Réunion dès vendredi soir. Une journée marquée par un échec des négociations entre planteurs et industriels. Au programme ce samedi :visite du CHU de Saint-Denis, rencontre avec le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine, visite du régiment RSMA et table ronde avec les acteurs de la filière maritime. Suivez-nous, nous sommes en direct

Cannes, sucre, rhum, énergie : tous les chiffres d'un secteur clé de l'économie réunionnaise

Depuis le lundi 27 juin 2022, les planteurs sont mobilisés devant la préfecture de La Réunion. Tous sont rassemblés pour tenter de trouver un accord sur la convention canne 2022-2027 avec les industriels. À La Réunion, cette filière, très importante, représente plus de 18.300 emplois. Depuis 2017, la production de canne peine à dépasser les 1,5 million de tonnes. "La canne reste pourtant le pivot de l'agriculture réunionnaise", explique la Chambre d'agriculture. "La canne est aussi la clé de voûte de nombreuses industries dont le sucre, le rhum et l'énergie."

Elon Musk met fin à l'accord de rachat de Twitter

C'est la fin d'un rêve pour les uns, d'un cauchemar pour les autres: Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, a mis fin vendredi à l'accord passé pour racheter le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Gouvernement, mise sous tutelle, planteurs, loto, bienvenue

* Lundi 4 juillet - Un nouveau gouvernement imminent pour enfin lancer le quinquennat, Yaël Braun-Pivet va être remplacée aux Outre-mer

* Mardi 5 juillet - Le ministère des Outre-mer sous tutelle : "un recul historique" selon les élus réunionnais

* Mercredi 6 juillet - Convention cannes : les planteurs ne lâchent rien, les industriels non plus

* Jeudi 7 juillet - Loto : une Réunionnaise ou un Réunionnais remporte 16 millions d'euros

* Vendredi 8 juillet - Vendredi 8 juillet - Bienvenue cher Monsieur Carenco, ministre des Outre-mer sous tutelle

Le Ballet Manguinhos, un oasis menacé de disparition dans une favela de Rio

"Je ne sais pas ce que je ferais sans le ballet. Ici, c'est comme une seconde maison", dit Vitoria Gomes de Carvalho, Brésilienne de 16 ans qui craint de voir fermer l'école de danse classique qu'elle fréquente dans une favela de Rio de Janeiro, menacée par les difficultés financières.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ça souffle !

Nénette, la poule de Matante Rosina est toute ébouriffée par ce vent. Pour ce matin du samedi 9 juillet 2022, notre Matante prévoie du beau temps même si quelques nuages s'accrochent du côté du volcan. Dans l'après-midi, les nuages se mettent à déborder dans l'ouest. La grisaille s'installe entre Saint-Joseph et Saint-Benoît. Le vent souffle en rafales sur le sud-ouest et le nord-est de l'île. Les rafales pourraient atteindre 80 km/h. Si vous allez dans les hauts, prévoyez une bonne doudoune, il va faire plus froid.