Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Deuxième jour de visite ministérielle pour Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ce samedi 9 juillet 2022. Le délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, a lui quitté La Réunion dès vendredi soir. Une journée marquée par un échec des négociations entre planteurs et industriels. Au programme ce samedi : visite du CHU de Saint-Denis, rencontre avec le maire de Saint-Pierre Michel Fontaine, visite du régiment RSMA et table ronde avec les acteurs de la filière maritime. Suivez-nous, nous sommes en direct (Photo rb/www.ipreunion.com)

