A l'occasion de son premier Festival, le 5 juillet 2022 à Paris, qui a réuni mécènes et porteurs de projets, la Fondation "La France s'engage" a dévoilé ses 15 nouveaux lauréats, gagnants de son appel à projets annuel. Parmi eux figure "Reutiliz", une association située à Piton Saint Leu qui a pour ambition de réduire les déchets grâce au réemploi des emballages à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de La France s'engage. (photo : reutiliz)

La Fondation investit ainsi 150.000 euros dans ce projet d'avenir pour développer ses actions à plus large échelle sur le territoire et pérenniser son activité, avec l'objectif à 3 ans d'accompagner 865.000 bénéficiaires. Avec à ce jour, 3 acteurs financés à la Réunion pour un montant total de 310.000 euros en 5 ans, la Fondation La France s'engage s'installe aujourd'hui comme l'un des moteurs de l'innovation sociale dans la région.

François Hollande, ancien chef d’Etat et Président de la Fondation La France s’engage, déclare : "Alors que nous sortons péniblement d’une pandémie mondiale, que la guerre est de retour en Europe

et que l’urgence climatique nous appelle tous à agir, les valeurs de solidarité et d’engagement n’ont jamais été aussi nécessaires. Nous continuerons d’encourager et d’accompagner des projets d’avenir

dans tous les territoires pour qu’ils rayonnent plus largement et qu’ils démultiplient leur impact. Je suis très fier du chemin parcouru avec nos lauréats et je reste convaincu que le meilleur est toujours possible."

- Reutiliz, l’association grande gagnante régionale de La France s’engage -

Le processus de sélection unique de La France s’engage s’appuie sur l’engagement des collaborateurs de ses entreprises mécènes, des partenaires de l’économie sociale et solidaire et d’anciens lauréats.

Cette année, 6 dossiers issus de la Réunion ont été déposés et la Fondation a mobilisé un jury de 734 examinateurs pour analyser les 405 dossiers au total (sur la France entière) et choisir les plus prometteurs. A la clé, 3 ans d’accompagnement pour les lauréats et un financement pouvant aller jusqu’à 300.000 euros.

En février, à l’issue d’une seconde phase de sélection en régions, 3 finalistes de La Réunion ont été finalement retenus parmi les 62 au total, et invités à participer en mai dernier au bootcamp La France

s’engage, pour départager les grands gagnants. Après l’évaluation finale des projets par les 63 membres du jury, le conseil d’administration présidé par François Hollande a retenu 15 lauréats qui reflètent à la fois une diversité territoriale et des causes fondamentales pour La France s’engage.

- Un accompagnement sur-mesure pour l’association Reutiliz -

La dotation financière de 150.000 euros qui récompense le projet de l’association Reutiliz ne constitue pas l’essentiel du dispositif unique proposé par La France s’engage. C’est en l’accompagnant pas à pas, de manière personnalisée, dans toutes les dimensions de son initiative, qu’elle remplit sa mission. L’accompagnement de Reutiliz va ainsi débuter par une première phase de diagnostics stratégiques à 360°, durant 5 mois, opérée par le cabinet Kearney en mécénat de compétences. Il se poursuivra par les avocats d’Impact Lawyers et de l’agence de communication.

Il s’agira de déterminer une feuille de route et des priorités d’accompagnement nécessaires pour mener à bien le changement d’échelle et l’essaimage sur de nouveaux territoires. La seconde phase, axée sur la mise en œuvre du plan d’actions, s’opérera, elle, sur 36 mois et offrira un suivi personnalisé, des formations collectives et du mécénat de compétences à chaque structure.

Damien Baldin, Directeur Général de la Fondation La France s’engage, ajoute, "ce qui fait la réussite de l’impact social de nos lauréats, n’est pas uniquement lié au montant des investissements. L’accompagnement premium et de longue durée proposé par la Fondation et ses mécènes, permet aux acteurs de se révéler en profondeur, de rencontrer, d’échanger avec leurs pairs sur des problématiques communes, de développer un réseau multi-territorial, de penser leur avenir en grand et de trouver les clés et les appuis nécessaires pour assurer le plein essor et la viabilité de leur modèle à long terme."

- Les partenaires : essentiels pour soutenir les projets des lauréats dans la durée -

La distinction de La France s’engage tient autant à ses missions sociales qu’à la manière dont elle y répond. La détection et la mise en œuvre à grande échelle des projets d’innovation sociale nécessitent de faire collaborer acteurs privés et publics. Dès sa création, La France s’engage a été conçue comme un collectif qui réunit l’Etat et les entreprises. Ce collectif devient une véritable coalition lorsque quatre entreprises (TotalEnergies, BNP Paribas, Andros et Artémis) créent la Fondation en 2017, avec la participation du Groupe La Poste. En 2021, la coalition s’est élargie, avec deux nouvelles entreprises (Kearney et Havas Paris) et un nouveau ministère (Economie et Finances).

En 2022, trois nouveaux partenaires Engie, Capgemini et Malakoff Humanis viennent de rejoindre La France s’engage. Aujourd’hui, ce sont les entreprises (73%) et l’Etat (26%) qui assurent la grande majorité du financement de la Fondation. Plus encore, elles contribuent par l’apport des compétences de leurs collaborateurs. En 2021, le mécénat de compétences au bénéfice de la Fondation et de ses lauréats a représenté 1 200 jours-homme.

François Hollande, conclut, "accompagner l’économie vers un modèle plus solidaire, responsable et durable est l’affaire de tous. J’appelle toutes les entreprises à rallier nos rangs et à se mobiliser à nos côtés pour changer la vie de nos concitoyens et je remercie tous nos partenaires actuels, sans qui rien n’aurait été possible."