Le Syndicat du sucre salue les efforts de chacun, au premier rang desquels le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, et le ministre délégué aux Outre-mer, pour leur engagement dans la progression des négociations. Nous publions ci-dessous le communiqué du syndicat du sucre. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les discussions d’aujourd’hui (ndlr vendredi 8 juillet) ont porté sur les mesures à prendre si la conjoncture se retournait et menaçait l’équilibre économique des sucreries et donc la pérennité de la filière tout entière. Dans un monde de plus en plus instable et aléatoire, aucune industrie responsable ne peut s’engager à acheter sans garantie une matière première à un prix fixé à l’avance sur une longue durée, au risque de graves difficultés en cas de retournement du marché ou de circonstances économiques défavorables.

Grâce à l’engagement des ministres, une solution a été proposée permettant de garantir le maintien du prix de la tonne de canne de référence à 40,07 euros sur la période 2022-2027. Les producteurs de sucre de La Réunion sont prêts à poursuivre les échanges dès ce jour pour parvenir à un accord acceptable par tous et permettant d’inscrire la filière canne-sucre dans la durée.