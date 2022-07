Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Nénette, la poule de Matante Rosina est toute ébouriffée par ce vent. Pour ce matin du samedi 9 juillet 2022, notre Matante prévoie du beau temps même si quelques nuages s'accrochent du côté du volcan. Dans l'après-midi, les nuages se mettent à déborder dans l'ouest. La grisaille s'installe entre Saint-Joseph et Saint-Benoît. Le vent souffle en rafales sur le sud-ouest et le nord-est de l'île. Les rafales pourraient atteindre 80 km/h. Si vous allez dans les hauts, prévoyez une bonne doudoune, il va faire plus froid. (Photo rb/www.ipreunion.com)

