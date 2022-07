À La Réunion, les militaires de la Marine Nationale participent à des missions de surveillance dans l'Océan Indien. Le Floréal, frégate de surveillance, peut accueillir plus de 100 personnes à son bord. Ses missions, faire des missions de renseignements, de prévention, de protection et de dissuasion. À bord du Floréal, des hommes et femmes aux multiples fonctions. Le maître Gérard est cuisinier à bord de ce navire, mais également soldat et pompier. Ce Réunionnais est arrivé l'année dernière pour son affectation de quatre ans à La Réunion, son île natale. (Photos : ma.m/www.ipreunion.com)

Cuisinier, boulanger, chocolatier et pâtissier, il a plusieurs cordes à son arc. À bord du Floréal, quatre cuisiniers officient à quai. En mer, ils sont trois cuisiners et un boulanger, pour un effectif de 110 personnes. Heure de prise de poste, 7 heures, afin de tout mettre en place pour le service de 11 heures et de midi.

Son rôle est primordial pour le moral des troupes. "On arrive à leur faire plaisir." Au menu lors de notre passage sur le navire, des œufs mayonnaise, des filets de bœuf, des pommes duchesse et des pâtisseries faites maison. De quoi nous mettre l’eau à la bouche.

"Il y a un équipage à tenir au quotidien. Il y a pas mal d’activités, il faut que les marins soient prêts. Il faut donc que le moral soit de la partie", explique maître Gérard.

- Des vivres pour 40 jours en mer –

Pour s’assurer que les soldats ne manqueront de rien une fois en mer, tout est question d’organisation. "Il y a tout un travail à effectuer avec le commis. On travaille sur les menus deux à trois semaines avant", explique le maître Gérard. "On a un frigo, une crèmerie, une boucherie, des fruits et légumes, du congelé."

Généralement, les équipes sont ravitaillées deux fois par semaine et en mer, une fois à l’arrivée. "Selon les missions, on peut se ravitailler en escale", dit-il.

Mais alors, est-ce simple de cuisiner à bord d’un bateau ? "Avec la houle, les vagues, le roulis, ce n’est pas compliqué en soi car on a l’habitude mais on va quand même à gauche et à droite", indique le maître Gérard.

- Un Réunionnais heureux de rentrer au pays –

Le soldat a découvert l’armée avec un ami lorsqu’il avait la vingtaine. Encore sous contrat dans le civil, il raconte. "J’ai fait ma journée d’appel à la défense et je suis rentré dans l’armée en 2003."

Depuis un an, il est de retour à La Réunion. Lorsqu’il a appris la nouvelle, ce marin Réunionnais fut ravi. "Je ne m’y attendais pas. Quand j’ai eu l’affectation et quand j’ai vu le plan annuel de mutation ça m’a fait plaisir. "Revoir la famille, même si on est souvent absent, c’est génial", dit-il.

En tout, 39.000 marins exercent en France et plus de 4.000 jeunes de 16 à 30 ans sont recrutés chaque année.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]