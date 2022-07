C'est un rêve qui se réalise pour les joueurs de badminton. C'est avec beaucoup de fierté que la Ligue Réunionnaise de Badminton s'engage dans deux semaines extraordinaires et cela à plus d'un titre : comment imaginer que nous pourrions avoir 27 nations sur le 1er Saint-Denis Réunion Open international. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Ligue Réunionnais de Badminton. (Photo d'illustration : Ville de Saint-Denis)

Une vitrine pour notre île et pour la France de l’Océan Indien. Saint-Denis sera au centre de l’India Océanie. Pour exemple, à 6h d’avion, l’Inde est la nouvelle place forte du Badminton mondial avec un potentiel de millions de pratiquants et une joueuse sur le toit du monde (Pursala SINDHU).

Ainsi, 40 joueurs indiens représenteront les couleurs de leur pays. L’événement populaire commencera dès cette semaine par la 7ème édition du TIB de la Ville de Saint Denis. Une compétition dans la continuité des Jeux des Iles de l’Océan Indien, la Réunion ayant ramené plusieurs médailles d’Or par équipe et en individuel. Un cap majeur ayant été franchi par cette nouvelle génération de joueur. Impossible de ne pas remercier ici toutes les petites mains qui ont permis la réalisation de ces 2 semaines de folies. " 5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions" est la signature du Badminton Français. Tous les joueurs peuvent en attester. Alors merci à tous, les bénévoles, à tous nos partenaires privés et public qui accompagnent cette énergie créatrice qui fait du bien à notre société. Une fois de plus, comme le dit Edgar Morin : " le sport porte en lui le tout de la société "