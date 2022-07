Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 13 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 10 juillet 2022 :



- Visite ministérielle : Gérald Darmanin a fait un état des lieux et reviendra en septembre

- Aïd el Adha Moubarak !

- Tour de France : van Aert le plus fort au sprint dans la 8e étape

- Un artiste britannique dessine portraits et monuments avec des machines à écrire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours autant de vent

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 10 juillet 2022 :



- Visite ministérielle : Gérald Darmanin a fait un état des lieux et reviendra en septembre

- Aïd el Adha Moubarak !

- Tour de France : van Aert le plus fort au sprint dans la 8e étape

- Un artiste britannique dessine portraits et monuments avec des machines à écrire

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours autant de vent