Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 13 minutes

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 177 infractions au total, 38 pour les policiers et 139 pour les gendarmes. Lors de contrôles effectués par les gendarmes, 23 permis ont été retirés. 21 conduites sous l'emprise de l'alcool ont été relevées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 177 infractions au total, 38 pour les policiers et 139 pour les gendarmes. Lors de contrôles effectués par les gendarmes, 23 permis ont été retirés. 21 conduites sous l'emprise de l'alcool ont été relevées. Nous publions ci-dessous le communiqué de la police et celui de la gendarmerie. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)