"Regarder le monde, c'est toucher sa diversité", c'est l'invitation faite cette année à plusieurs collégiens de la zone océan Indien, dans le cadre du concours régional de photographie "Monuments de beauté de l'océan Indien". Le palmarès du concours a été dévoilé. La troisième place a notamment été attribuée au Collège Texeira Da Motta de La Réunion, pour le projet "Les villas des ingénieurs". Retrouvez le communiqué de l'Iconothèque historique de l'océan Indien. (photo : rb/www.ipreunion.com)

- Le concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" -

"Se repérer dans l’espace, dans les pas de traqueurs de chefs-d’œuvre du patrimoine architectural et prendre un instantané d’un monument de son choix de manière originale", tel est le défi qui a été lancé aux participants. Ce travail de mémoire, d’histoire et d’éducation à l’image, a été proposé aux élèves de 11 à 15 ans, de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique, entre le 1er février et le 31 mai 2022. Le projet consistait à réaliser collectivement une photographie d’un monument remarquable de son territoire et à l’accompagner d’une note de présentation au format et au contenu libres.

Cette première édition aura connu une belle participation, 21 établissements de Madagascar, Maurice, Mayotte et de La Réunion ont soumis 45 productions photographiquesréalisées par 156 collégiens.

31 projets recevables ont été étudiés et notés par les 10 membres du jury, professionnels de l’image, de la communication, du patrimoine et partenaires institutionnels, sous la présidence du photographe indépendant Nelson Navin.

À l’issue des délibérations qui se sont déroulées le 29 juin, voici le palmarès du jury :

• Première place attribuée au Collège Bouéni M’Titi de Mayotte pour le projet, Jour de fête chez monsieur le gouverneur ;

• Seconde place attribuée au Collège Prof S. Jugessur D.A.V College, Rose-Belle de Maurice pour le projet, Le Morne Cultural Landscape ;

• Troisième place attribuée au Collège Texeira Da Motta de La Réunion, pour le projet, Les villas des ingénieurs ;

• Mention spéciale "Écriture" attribuée au Windsor College Boys de Maurice, pour le projet, Bataille de Grand-Port ;

• Mention spéciale "Créativité" attribuée au Collège Emile Hugo de La Réunion, pour le projet, L’église Notre- Dame-des-Laves.

La remise des prix et la restitution des 12 premiers projets aura lieu à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, au mois de septembre 2022.

- Les organisateurs du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" -

Initiative culturelle inédite fruit d’un partenariat entre le Département de La Réunion, la Commission de l’océan Indien, et l’Académie de La Réunion, le concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" a pour objectif de favoriser l’appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par des publics scolaires.

Ce concours fait partie du projet collaboratif d’Appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations, porté par l'Iconothèque historique de l'océan Indien (Département de La Réunion), cofinancé par l’Union européenne (Feder – Interreg V océan indien), et soutenu par la Commission de l’océan Indien (Coi).