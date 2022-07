Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin ainsi que Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer sont arrivés dans l'île le vendredi 8 juillet. Si Jean-François Carenco est resté une journée, Gérald Darmanin lui a poursuivi son voyage ministériel à la Réunion ce samedi. Durant ce séjour, le programme a été rythmé par des rencontres politiques mais aussi économiques. Quelques avancées ont pu être réalisées. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Les ministres des Outre-mer ont à peine posé le pied sur le tarmac de l’aéroport de Gillot qu’ils étaient déjà en direction de la mairie de Saint-Denis. Pour cette première journée de visite, Gérald Darmanin a annoncé le lancement d’une grande réunion de travail avec les grandes entreprises qui interviennent dans les Outre-mer après un échange avec la maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts. Le ministre délégué, Jean-François Carenco doit lui proposer prochainement une grande réunion de travail avec les transporteurs, les distributeurs et les producteurs au sein du ministère des Outre-mer. De quoi trouver des accords pour diminuer "très fortement la vie chère ici à La Réunion et partout dans les Outre-mer", soutient Gérald Darmanin. Autre annonce en matière de sécurité cette fois-ci : la construction d’un nouveau commissariat au port. Budget : 8 millions d’euros.

- L’économie de La Réunion au coeur des discussions –

Les ministres se sont aussi entretenus avec la Présidente de Région, Huguette Bello. Pour le dossier Air Austral, l’effacement éventuel de la dette de la compagnie aérienne n’est pas réglé pour le moment.

Les représentants de l’Etat en déplacement ont annoncé dans la matinée de vendredi qu’un travail allait être fait pour élargir le bouclier qualité prix et proposer des nouveaux tarifs sur des produits, d’ici 30 à 40 jours. Ce dispositif devrait dans le même temps concerner l’ensemble des Départements et régions d’Outre-mer.

Autre point économique, Gérald Darmanin a échangé samedi avec les acteurs de la filière maritime ainsi qu’avec le président de la CCIR. Le ministre des Outre-mer a rappelé que l’Etat avait mis à disposition des Outre-mer une enveloppe de 8 millions d’euros pour l’amélioration du fret maritime mais que la moitié a été utilisée l’année dernière. Il demande donc à ce que les entreprises puissent se servir de cet argent pour faire diminuer les coûts du fret. Par ailleurs, 7 millions d’euros ont été octroyés par l’Etat pour l’électrification du port de la Réunion pour être plus compétitifs d’un point de vue maritime. Les problématiques liées à l’économie des entreprises en raison de la crise économique mondiale ont été également mentionnées durant cette visite éclair. Comme l’explique le président de la CCIR, Pierrick Robert, l’ensemble des sujets n’a pas pu être abordé ; les entreprises réunionnaises sont aujourd’hui en grandes difficultés. "Nous avons élaboré un projet qui a été transmis aux services de l’Etat" ajoute-t-il.

- Un accord en cours pour la convention canne -

Si cette visite était de courte durée pour Gérald Darmanin, et Jean-François Carenco - parti vendredi dans la soirée-, des avancées ont également été réalisées sur la convention canne. Les planteurs ont été reçus ce samedi 9 juillet dans l’après-midi au sein de la préfecture ; ils se sont entretenus avec un conseiller du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. L’intersyndicale se dit satisfaite des discussions et garde espoir. "Nous avons fait des propositions mais aussi des contre-propositions concernant la canne longue machine qui viendraient renforcer les dernières discussions. Le problème de la canne longue machine devrait ainsi être réglé en majeure partie. On attend maintenant des réponses de Tereos", expose Pierre-Emmanuel Thonon, vice-président du CPCS. La balle est donc désormais dans le camp de l’industriel sucrier. Le son de cloche n’était pas le même la veille. Vendredi soir, la journée s’achevait avec aucune nouvelle avancée. Tereos avait obtenu une clause de revoyure et une garantie sur ses éventuelles pertes. Mais comme l’avait indiqué Dominique Clain de l’UPNA, "ils ne veulent rien entendre des revendications que nous portons. Nous avons une multinationale qui domine la Réunion". Une nouvelle réunion se tiendra mardi 12 juillet, sans ministre cette fois-ci.

A noter que ce samedi 9 juillet, Gérald Darmanin s’est également rendu à la mairie de Saint-Pierre et au RSMA pour rencontrer les jeunes actuellement en formation professionnelle. Pour lui, il faut unifier les moyens humains pour faire ce travail de seconde chance, "pour remettre dans le droit chemin un certain nombre de jeunes, apporter un cadre".

La visite ministérielle se termine mais Gérald Darmanin l’a assuré : "je reviendrai en septembre", pour pouvoir s’étendre davantage sur les problèmes de La Réunion.

