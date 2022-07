À La Réunion, et au sein de la Marine Nationale, près de 50 métiers sont représentés, dans 12 domaines d'activité différents. Parmi eux, les fusiliers marins. Ce soldat est déployé à terre ou à bord des bâtiments de la marine pour veiller à la protection des sites sensibles. En tout, la Marine Nationale compte 9 unités de fusiliers marins. (Photos : ma.m/www.ipreunion.com)

Le Maître Michael en fait partie. Ce fusilier marin est également chef du cyno-groupe de la base navale du port de la Rivière des Galets. C’est en juillet 2021 qu’il a été affecté à La Réunion. Mais cela fait 16 ans qu’il exerce dans la Marine. Sa mission, principale, "c’est la protection des enceintes militaires, soit zones militaires ou bâtiments de type bateaux de la Marine Nationale".

Pour accomplir sa mission, "le fusilier marin est équipé de protections balistiques et de son armement de dotation", explique le militaire. Ses journées, hors mission, il les dédie à l'entretien des chiens et à de l'entraînement opérationnel : recherche, préparation de l'homme, tir. "On lie les deux, l'entraînement du chien et la préparation de l'homme", explique-t-il.

- Soldat – chien, un véritable binôme -

Également maître-chien, certaines missions lui sont confiés, comme des recherches de stupéfiants par exemple. "Nos chiens sont des marins, comme nous, ils montent aussi sur les bâtiments de la Marine", explique le Maître Michael. À La Réunion, la Marine garde cinq chiens.

"On est très proche de nos chiens", explique le marin. La chienne du maître Michael s’appelle Tara. Elle va avoir 10 mois. "Pour l’instant on crée le lien entre nous et après on la mettra sur une spécialité, soit défense, soit recherche."

Mais former un chien à devenir soldat n’est pas simple. Cela se fait avec le temps. "On va commencer par l’accoutumance, le chien va monter dans le zodiac, découvrir le milieu, naviguer dans le port, et petit à petit on va l’amener sur les bâtiments de la Marine Nationale pour lui apprendre à être apte à toutes nos missions." Dans la Marine, les chiens sont formés sur différentes missions. "Il y a le chien de défense et de protection des sites et enceintes militaires et le chien de recherche de matières explosives et de stupéfiants", indique le Maître Michael.

Mais alors, comment sont recrutés ces chiens ? "La Marine recrute les chiens avec l’Armée de terre et le 32ème régiment d’infanterie cynotechnique", explique le soldat. "Après on se déplace avec l’officier acheteur qui sélectionne les chiens qui après, sont affectés aux différentes unités de fusiliers marins", précise le cynotechnicien.

- Les chiens et l’armée, une passion –

L’envie de devenir marin est né il y a longtemps chez le Maître Michael. "Mon grand-père était commandant de la Glorieuse dans la Marine. Et j’étais passionnée par les chiens, donc les deux se sont liés", dit-il.

Pour devenir fusilier marin, la formation se déroule à Lorient en Bretagne. Après, cela, le Maître Michael a postulé pour devenir cynotechnicien.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]