BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 11 juillet 2022 :



Fournitures scolaires : sortez vos calculettes, les prix sont à la hausse

L'heure des vacances a sonné pour les marmailles de La Réunion. Repos, plage, voyage ou encore randonnée. A cela s'ajoute également les achats de fournitures scolaires. Entre les problèmes d'approvisionnements, les restrictions budgétaires, la peur de la déconvenue de dernière minute, de nombreuses familles réunionnaises font le choix d'acheter les effets scolaires pour la rentrée prochaine dès maintenant. Une fois devant les rayons, ce n'est pas toujours facile de faire son choix face aux prix, aux marques ou encore à l'esthétique, que ce soit en librairie ou dans les supermarchés de l'île.

Marine Nationale : à terre ou en mer, les soldats et leurs chiens ne font qu'un

À La Réunion, et au sein de la Marine Nationale, près de 50 métiers sont représentés, dans 12 domaines d'activité différents. Parmi eux, les fusiliers marins. Ce soldat est déployé à terre ou à bord des bâtiments de la marine pour veiller à la protection des sites sensibles. En tout, la Marine Nationale compte 9 unités de fusiliers marins.

Euro: les Bleues intenables frappent un grand coup d'entrée

L'équipe de France a délivré un message de puissance pour son entrée en lice à l'Euro féminin, dimanche à Rotherham, roulant avant la mi-temps sur une équipe d'Italie (5-1) brûlée par les étincelles offensives tricolores et l'épatante Grace Geyoro, créditée d'un surprenant triplé.

Contrôles routiers : 23 permis retirés, 21 conduites sous l'emprise de l'alcool

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 177 infractions au total, 38 pour les policiers et 139 pour les gendarmes. Lors de contrôles effectués par les gendarmes, 23 permis ont été retirés. 21 conduites sous l'emprise de l'alcool ont été relevées

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

Pour ce lundi 11 juillet 2022, Matante Rosina a décidé de prendre une petite journée de congés et a décidé de ne rien faire même la météo. En revanche, elle aimerait bien connaitre le temps qu'il fait un peu partout sur l'île et elle compte sur vous pour le lui dire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et aussi à rejoindre notre groupe météo : La météo sur l'île de La Réunion avec Imaz Press.