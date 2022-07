L'heure des vacances a sonné pour les marmailles de La Réunion. Repos, plage, voyage ou encore randonnée. A cela s'ajoute également les achats de fournitures scolaires. Entre les problèmes d'approvisionnements, les restrictions budgétaires, la peur de la déconvenue de dernière minute, de nombreuses familles réunionnaises font le choix d'acheter les effets scolaires pour la rentrée prochaine dès maintenant. Une fois devant les rayons, ce n'est pas toujours facile de faire son choix face aux prix, aux marques ou encore à l'esthétique, que ce soit en librairie ou dans les supermarchés de l'île. (Photo : ef/www.ipreunion.com)

"Le budget cette année est beaucoup plus restreint", "j’ai préféré m’y prendre à l’avance avant qu’il n’y ait plus les fournitures", "je pars bientôt en vacances donc je veux pouvoir me débarrasser au plus vite de la liste", témoignent tour à tour des parents dans les allées d’une librairie et d'un supermarché du chef lieu. Si la crise liée au fret maritime a impacté le marché économique en particulier celui lié à l’alimentation, les fournitures scolaires connaissent elles aussi le même sort. La facture augmente mais pas le pouvoir d'achat.

- L'équilibre entre la qualité et le prix -

Zubaida est plus attentive aux prix des produits qu’elle achète cette année. "Tout a bien augmenté ; c’est quand même difficile pour tout le monde. Mais après, on n’a pas le choix, on est obligé d’acheter. Le budget ne sera pas le même cette année comme mon fils passe en 6ème la facture est plus importante que quand il était en primaire… " livre-t-elle. Pour Didier, le porte-monnaie subit la crise économique actuelle. Mais il tient quand même à faire plaisir à ses marmailles. "Ça fait un trou dans le budget, c’est sûr. Après il y a encore les vêtements, les chaussures, les sacs à acheter… Pour choisir les fournitures, je me mets à la place de mes enfants et je prends ce qu’ils peuvent aimer", explique-t-il. Sophie elle allie aussi bien la qualité que le prix dans le choix de ses produits.

Selon la liste type de fournitures scolaires fournie par l’Education nationale sur leur site internet, nous avons fait le calcul en se rendant dans les librairies du chef lieu et en allant dans des magasins de la grande distribution de l'île. Le panier minimum en librairie : la dépense est de 77 euros et comptez une facture à 168 euros avec les produits les plus chères. Lorsque l’on effectue les mêmes achats dans les magasins de la grande distribution il faut compter entre 30 euros et 63 euros. Dans ces paniers ne sont comptabilisés le prix des calculatrices car certaines enseignes ne les ont pas encore reçus.

Avec des prix revus à la hausse, les enseignes, aussi bien les librairies que les supermarchés cassent des prix sur quelques produits comme par exemple les cahiers, les stylos ou encore les agendas, cahiers de texte. D'autres font des achats en gros et non au détail de certaines fournitures scolaires pour avoir une note moins salée. Jean-Yves Patou-Parvedy, vice-adjoint de rayon papeterie d’une librairie dionysienne, confirme l'augmentation des prix sur certains produits proposés. "Le besoin des clients c'est : pas cher et solide". L'augmentation des prix découle des problèmes d'approvisionnement.

- La tombée des allocations de rentrée scolaires avant le 1er août -

A La Réunion, les familles attendent comme chaque année en cette période le versement des allocations de rentrée scolaires fournies par la CAF. Alors même que le taux de pauvreté est bas à La Réunion avec un enfant mineur sur deux qui vit dans un ménage pauvre et où le niveau de vie reste plus faible que dans l’Hexagone, cette aide est très attendues par les Réunionnais. La crise économique, les problèmes liés à l’emploi ou encore les manques d’approvisionnement, accentuent un peu plus l'impatience. Contactée, la Caisse d’allocation familiale (CAF) fait savoir que d’ici le mois d’août, cette aide devrait être versée et que " le montant et la date de versement vont dépendre des directives nationales ".

Pour la rentrée 2021/2022, les aides allouées par la caisse d’allocation familiale variaient entre 300 et 400 euros selon l’âge de l’enfant.

