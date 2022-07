A la veille d'une nouvelle réunion entre planteurs et industriels, une nouvelle action est menée à Saint-Denis ce lundi 11 juillet 2022. Des agriculteurs ont déversé un chargement de canne sur la route du Barachois, bloquant la circulation sur les voies côté préfecture. Dans le sud, l'usine du Gol a aussi été bloquée par des planteurs, pour "montrer qu'ils sont là et pour que les choses avancent" indique Dominique Gigan, président de la FDSEA (Photo mp/www.ipreunion.com)

• Le chargement de canne gêne la circulation :

Cela fait désormais 15 jours que les planteurs sont mobilisés et campent devant la préfecture. Une mobilisation marquée par la venue du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, accompagné de son délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco. Après une première réunion infructueuse vendredi, une seconde rencontre entre le gouvernement et les acteurs de la filière canne a mené à "des propositions assez satisfaisantes".

Les planteurs attendent désormais une réponse de la part de Tereos. Aucune date n'a été donnée. "Si demain les propositions sont accceptées sur la canne longue machine, le problème est traitée en majeure partie ".

Du côtéd des industriels, le syndicat du sucre a tenu à communiquer vendredi que "grâce à l’engagement des ministres, une solution a été proposée permettant de garantir le maintien du prix de la tonne de canne de référence à 40,07 euros sur la période 2022-2027". Ainsi, les producteurs de sucre se disent "prêts à poursuivre les échanges dès ce jour pour parvenir à un accord acceptable par tous et permettant d’inscrire la filière canne-sucre dans la durée". Ces mêmes industriels expliquent également qu'ils sont déterminés à signer dès que les conditions seront réunies.

Une nouvelle réunion se tiendra mardi, sans ministre cette fois-ci.

