Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A Saint-Denis, après deux semaines d'interruption du service de transport par câble entre le Chaudron et Bois de Nèfles, le téléphérique Papang sera rouvert à la clientèle le mardi 12 Juillet 2022 à partir de 6h. "En effet, alors que le câble porteur tracteur de son système avait été exploité durant plus de 2000 heures, et s'était allongé mécaniquement comme prévu, une interruption temporaire du service a été installée depuis le lundi 27 juin" rappelle Citalis

