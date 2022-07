Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Repéré en mer affaibli et en difficulté ce lundi matin 11 juillet 2022, un dauphin long-bec mâle s'est échoué sur la plage à Grand fond en début d'après-midi. "Il ne présentait aucune lésion apparente. Une autopsie sera pratiquée mercredi pour identifier les causes possibles du décès" annonce l'association Globice. Ce sont des particuliers qui l'ont repéré et l'ont signalé à Globice (Photo Globice)

