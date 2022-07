BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 12 juillet 2022 :



- Convention canne : nouvelle rencontre planteurs et industriels

- Marine nationale : plongeur, il assure la protection de l'Océan Indien à bord du Malin

- Euro féminin: les "Lionnes" anglaises insatiables déjà en quarts de leur Euro

- Région Réunion : les dispositifs d'aides aux étudiants pour la prochaine rentrée

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent faiblit sur La Réunion

Convention canne : encore une nouvelle rencontre entre les planteurs et les industriels

En ce 16ème jour de mobilisation des planteurs, une nouvelle réunion en préfecture doit se tenir ce mardi 12 juillet 2022 avec les industriels. Une réunion dont l'issue reste incertaine, les dernières rencontres ayant toutes été infructueuses. Les planteurs peuvent en tout cas compter sur le soutien des dockers, qui se sont mobilisés ce lundi devant la préfecture, et qui tiendront une assemblée générale ce mardi matin au port est pour renouveler leur soutien à la filière. Une délégation de planteurs y exposera les difficultés rencontrées dans le secteur.

Marine nationale : "le Malin" assure la protection de l'océan Indien

À La Réunion, 490 militaires travaillent pour la Marine nationale. Pour leurs missions de surveillance, de prévention et de protection dans l'Océan Indien, ils disposent de plusieurs navires: Le Floréal, le Nivôse, le Malin, le Champlain et l'Astrolabe. Des militaires qui participent à des missions de surveillance dans l'Océan Indien. En tout, la Marine française dispose de 72 navires de combat et 10 sous-marins.

Euro féminin: les "Lionnes" anglaises insatiables déjà en quarts de leur Euro

En atomisant la Norvège (8-0), lundi, à Brighton, l'Angleterre s'est d'ores et déjà assuré la première place du groupe A et un ticket pour les quarts de finale de son Euro de football, dont elle redevient la grande favorite.

Région Réunion : les dispositifs d'aides aux étudiants pour la prochaine rentrée

Dans le cadre de l'année universitaire 2022-2023, la Région Réunion rappelle aux étudiants l'ensemble des dispositifs d'aides auxquels ils peuvent avoir droit. La collectivité régionale a fait le choix de renforcer et de compléter de façon volontariste sa politique afin de lutter contre les inégalités et favoriser la réussite du plus grand nombre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région Réunion.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent faiblit sur La Réunion

Pour ce mardi 12 juillet, Matante Rosina prévoit de petites averses de Saint-Joseph à Sainte-Suzanne. Mais ailleurs le ciel sera nuageux et le soleil brillera le long des plages de l'Ouest. Par contre, il faudra garder sa petite laine puisque les températures seront fraiches.