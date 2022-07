Le Groupe CRC - Caisses Réunionnaises Complémentaires a fait de son engagement pour l'accompagnement et le soutien des Réunionnais l'un des axes prioritaires de toutes ses actions depuis sa création en 1976. C'est autour du partage de valeurs communes que le lien entre le Groupe CRC et Victor Jost s'est naturellement noué. En construction d'un projet 100% Réunionnais, avec en point d'orgue La Route du Rhum 2022, course en solitaire, Victor Jost était à la recherche de partenaires qui pourraient lui permettre d'atteindre son rêve. Voici leur communiqué. (Photo d'illustration : www.ipreunion.com)

C’est pour traduire son engagement d’accompagner les Réunionnais à chaque étape de leur vie, de montrer au plus grand nombre que chacun peut aller au bout de son rêve et de faire rayonner l’île de La Réunion à une échelle mondiale, que le Groupe CRC a décidé de soutenir Victor Jost, skipper Réunionnais et passionné depuis son plus jeune âge. Ce partenariat avec Victor représente l’opportunité pour le Groupe CRC d’affirmer ses valeurs de proximité, et de solidarité en tant que seul groupe de protection sociale à La Réunion ainsi que son engagement envers les Réunionnais.

" Nous voyons dans ce sponsoring une formidable occasion de soutenir un projet 100% réunionnais, d’aider un jeune réunionnais à relever un challenge humain hors du commun, de porter les couleurs de La Réunion sur les mers et d’être en accord avec nos valeurs de solidarité et de proximité. Cette aventure humaine est aussi celle de la Réunion. Rejoignez nous ! " Thierry Benbassat, Directeur Général du Groupe CRC.

Le marin de 26 ans est né et a grandi à La Réunion pour laquelle il a un gardé un attachement profond. Ce passionné de voile a débuté dans l’Océan Indien avant de poursuivre ses études en Suisse, à Lausanne et de devenir ingénieur dans l’industrie horlogère, à Genève, en 2019. En parallèle, il commence à s’entrainer afin de pouvoir participer à l’édition 2021 de la course grand large de ses rêves : La Transat Jacques Vabre. Il décide de se consacrer exclusivement à la course au large et démarre sa carrière professionnelle en septembre 2021.

Il réalise son rêve et accomplit la Transat Jacques Vabre de 2021 en 28ème position sur 45 après 23 jours en mer en class40. Sa rencontre avec le Groupe CRC lui permet de toucher du doigt son rêve : participer à la mythique Route du Rhum – Destination Guadeloupe 2022. " Après avoir accompli la transat Jacques Vabre en 2021, j’ai eu envie de m’engager pour ce nouveau challenge, en solitaire cette fois. J’avais pour ambition de pouvoir participer à la Route du Rhum tout en réussissant à ne réunir que des partenaires Réunionnais pour faire un projet 100% local. Ce projet est aujourd’hui réalisable grâce au Groupe CRC qui m’accompagne en partenaire titre sur toute la saison ! " commente Victor Jost.



Ce sera donc à bord d’un Class40, un voilier monocoque de 12m (40’) baptisé " CAISSES RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES " que Victor Jost se présentera tout d’abord sur la ligne de départ de La Drheam Cup 2022, 4ème édition du grand prix de France de Course au Large, le 17 juillet prochain ; puis de La Route du Rhum – destination Guadeloupe 2022, une traversée de l’Atlantique en solitaire, reliant Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, le 6 novembre prochain.