Signera ou signera pas ? C’est la même question qui tourne en boucle depuis plus de deux semaines de négociation, alors que la campagne sucrière continue à prendre du retard. Malgré de nombreuses réunions et une visite ministérielle, les discussions entre les planteurs et Tereos n’avancent que très lentement.

Quelques avancées ont cependant été notées par les planteurs samedi, après leur rencontre avec un conseiller du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Pour l'intersyndical, cette rencontre était assez satisfaisante. "Des propositions ont été faites avec le conseiller", a expliqué Pierre-Emmanuel Thonon. Tereos est désormais attendu avec de nouvelles propositions. «Si les propositions sont acceptées sur la canne longue machine, le problème est traitée en majeure partie».

Une annonce qui est intervenue au lendemain d’une réunion tendue, dont les syndicats sont ressortis en colère. Tereos y avait a obtenu une clause de revoyure, et une garantie sur ses éventuelles pertes. «On nous a présenté des articles qu'on a découvert en pleine séance, à partir de là il n'était pas possible de signer quoique ce soit, notamment la clause de revoyure et la répartition des bénéfices" a détaille Guillaume Sellier, président des Jeunes agriculteurs.

- Soutien des dockers -



En attendant la réunion, l’intersyndicale est invitée au port est pour échanger avec la CGTR Ports et Docks. Les dockers ont déjà apporté leur soutien ce lundi au mouvement, mais souhaite le renouveler avec la tenue d’une assemblée générale.

"Si nous somme ici, c'est par solidarité entre dockers et planteurs. Cette solidarité ne date pas d'aujourd'hui" a rappelé Wilson Payet, secrétaire général de la fédération Ports et docks. La délégation de planteurs sera présente pour présenter leurs difficultés. "Pour l'instant, on ne parle pas encore de blocage" a ajouté le syndicaliste.



Nous sommes en direct, suivez-nous