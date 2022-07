Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Face à la diffusion du virus Monkeypox (variole du singe), la HAS a recommandé (avis du 07/07/2022) une vaccination préventive aux groupes les plus exposés au virus : hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et personnes trans, dans les deux cas, multipartenaires, personnes en situation de prostitution, professionnels exerçant dans les lieux de consommation sexuelle. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS de La Réunion. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

