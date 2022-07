Le CRGT vous informe que suite à un éboulis qui s'est produit sur la RN1 Route du Littoral dans le secteur de la Pointe du Gouffre, la route est fermée a la circulation jusqu'à nouvel ordre. Une déviation est mise en place par la RD41 route de la montagne. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Contactée la CRGT nous a indiqué qu'il s'agit de bloc rocheux tombés sur la chaussée. Et qu'il a paru préférable de fermer la route, étant donné qu'il fait nuit. Une inspection devrait avoir lieu le plus tôt possible pour savoir s'il faut effectuer des travaux de purge ou si la route peut être rouverte à la circulation.