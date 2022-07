Si la convention n'a pas encore été signée, les représentants syndicaux des planteurs sont ressortis satisfaits de leur réunion avec les industriels ce mardi 12 juillet 2022. Après 16 jours de mobilisation dans les jardins de la préfecture, soit trois jours de plus qu'en 2017, un accord a enfin été trouvé. Il doit désormais être présentés à tous les planteurs, afin de décider si, oui ou non, les quatre syndicats signeront. La signature signifiera le lancement officielle de la campagne sucrière, qui a plus de deux semaines de retard désormais (Photo rb/www.ipreunion.com)

Partage des bénéfices, augmentation du prix de la canne, compensation de la richesse : les nombreux points de discorde entre planteurs et industriels ont enfin été réglés après de nombreuses réunions au fil des derniers mois.

"Pour la canne longue machine, le premier dispositif de compensation de richesse a été validé. On a pu négocier un dispositif supplémentaire de 160.000 euros pour les planteurs qui n'arrivent pas au 9,2 de richesse pourront en bénéficier sous certaines conditions" a annoncé Emmanuel Thonon, co-président du Comité paritaire interprofessionnel de la canne et du sucre (CPCS).

"Concernant le partage, le premier pallier sera de 13,5 millions d'euros contre 20 millions avant, avec un partage de 1 tiers/2 tiers entre les planteurs et les industriels. A partir de 17 millions, on partagera 50/50. On peut donc espérer 2,7 millions pour les planteurs en 2022" a-t-il ajouté. "Sur cette convention, on va avoir 2 millions en plus sur la canne normale et la canne longue machine, et 2,8 millions de bénéfice. On ressort avec plus de 20 millions de bénéfice pour la filière "

- Ratification de l'accord -

L’accord doit désormais être ratifié par l’ensemble des planteurs, avant la signature de la convention qui régira la filière pour la période 2022-2027. Dès mercredi matin, les représentants syndicaux présenteront en détail les différents articles négociés avec les industriels. En cas de signature d’accord, les planteurs pourront enfin démarrer la campagne sucrière. "D'après les discussions qu'on a eues ce soir, on va bientôt pouvoir se remettre à travailler. Il y a beaucoup de fatigue, on est pressé de rentrer chez nous" a réagi Dominique Clain, président de l’UPNA, au micro d'Imaz Press

C’est donc probablement 16 jours de mobilisation qui se sont conclus ce mardi soir. 16 jours marqués par des blocages, des opérationns escargots, des manifestations, des réunions ministérielles, ainsi qu’un dépôt de préavis de grève des dockers dans l’éventualité où aucun accord n’était trouvé. Reste désormais à savoir si la convention sera bien signée dans les jours à venir.



