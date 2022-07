Après deux années d'absence en raison de la crise sanitaire, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet fait son grand retour sur le Barachois à Saint-Denis. L'occasion pour de nombreux Réunionnais d'apercevoir les soldats des différents corps de métiers de l'armée. À cette occasion, le préfet de La Réunion, Jacques Billant, s'est exprimé. Voici son discours.

En ce 14 juillet 2022, nous voici à nouveau rassemblés sur le Barachois pour célébrer notre fête nationale.

Après deux années d'interruption liées à la crise sanitaire, nous renouons enfin avec notre tradition républicaine du défilé de celles et ceux qui nous protègent en intervenant dans des conditions difficiles, parfois au péril de leur vie : forces armées, nos gendarmes, nos policiers nationaux et municipaux, nos pompiers, nos douaniers, nos surveillants pénitentiaires, nos soignants, nos associations de protection civile.

Nous rendons aussi hommage à notre belle jeunesse engagée dans le service civique et le service national universel.

Tous méritent notre attention, notre reconnaissance et notre respect. Ils méritent les applaudissements que vous leur avez décernés lors de leur passage devant vous.

Mon Général, je tiens à vous adresser, à vous-même et à toute votre équipe, mes félicitations les plus sincères pour l'organisation de ce magnifique défilé. Je vous remercie Madame la Maire, vous et toute la municipalité de Saint-Denis, pour l'organisation de ce 14 juillet, dont le défilé marque l'ouverture des nombreuses festivités qui vont rassembler nos compatriotes dans toute la ville. Je mesure et salue le travail exceptionnel réalisé par vos équipes.

Mesdames et Messieurs, en ce 14 juillet, en célébrant la France à La Réunion, nous célébrons ce qui nous unit, à savoir ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, si constitutives de notre identité, et nous faisons à nouveau le serment de ne jamais laisser personne nous les enlever.

Cet engagement collectif dans la défense de notre pacte républicain résonne d'un écho particulier au moment où la guerre en Ukraine continue de faire rage, au moment où la guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire, mais est là sous nos yeux, au moment où la démocratie est remise en cause, sous nos yeux.

Dans ce moment de retour tragique dans l'histoire de l'Europe, nous prenons plus que jamais conscience que notre liberté, celle de nos enfants, n'est pas et ne sera jamais un acquis, mais qu'elle est et restera toujours un combat de tous les instants. Alors à Saint-Denis ce matin, nous entendons réaffirmer, avec cette force et cet engagement qui caractérisent si bien les Réunionnais dans la défense de nos valeurs républicaines, combien nous sommes attachés à ce goût absolu de l'indépendance, qu'on appelle liberté, combien nous avons cette ambition de donner à chacun sa chance, qu'on appelle égalité, et combien nous portons cette détermination à ne laisser personne sur le côté du chemin, qu'on appelle fraternité.

Liberté, unité, concorde, plus qu'un héritage, c'est la promesse de vivre encore et toujours pour et autour de ces idéaux que nous faisons en ce 14 juillet 2022.

Oui, Mesdames et Messieurs, en ce jour de fête nationale, nous entendons communier dans les valeurs de notre République avec cette conscience aiguë d'en être non seulement les dépositaires, mais aussi et surtout les artisans, et nous réaffirmons en ce jour l'attachement d'un territoire, La Réunion, à une communauté de destin, celle de la Nation française.

C'est donc ensemble que nous relèverons les défis de la perturbation des flux commerciaux et de l'augmentation des prix, c'est ensemble que nous consoliderons notre souveraineté.

En tant que garant de l'unité de la nation et des valeurs de la République, l'État assurera la protection de toutes et tous face aux difficultés économiques et sociales que nous rencontrons aujourd'hui et que nous rencontrerons demain.

Avec tous les acteurs et toutes les forces présents à La Réunion, nous irons d'initiative en initiative pour développer notre économie, raffermir le lien social et donner confiance à nos concitoyens dans les atouts et les capacités de notre si belle région. Nous l'avons déjà fait par le passé, nous le referons demain.

Les défis auxquels nous sommes confrontés sont réels. Ils ne seront pas relevés facilement, mais sachez qu'ils le seront.

Nous sommes rassemblés en ce 14 juillet, parce que l'espérance doit toujours triompher sur le crainte.

Qu'il soit dit à nos enfants et à nos petits-enfants que lorsque nous avons été mis à l'épreuve, nous avons refusé de baisser les bras et nous n'avons pas failli grâce à l'effort et à la détermination de tous. C'est aussi et surtout cela l'esprit du 14 juillet.

Vive La Réunion, vive la République et vive la France.