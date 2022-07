Le mercredi 13 juillet 2022, la commune de l'Entre-Deux a célébré la fête nationale en grande pompe. Le public était venu nombreux pour apprécier les festivités, qui se sont terminées par un bal populaire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune. (Photos : ville de l'Entre-Deux)

Cette année, les festivités relatives à la Fête Nationale ont été tout particulièrement accueillies par le public venu nombreux. Aux traditionnelles allocutions et dépôt de gerbes, les Entredeuxiens ont assistés à un défilé haut en couleur avec la contribution des forces vives du village venues en nombre. Des majorettes aux véhicules militaires, en passant par les adhérents des associations sportives et culturelles, les autorités, en présence de Miss Réunion 2022 et le public ont pu apprécier un plateau fourni. De quoi enthousiasmer les participants, invités à s’ambiancer au Bal Populaire.