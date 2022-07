La 2ème RPIMa (Régiment de parachutistes d'infanterie marine) est une entité de l'armée de terre bien connue. Sa vocation, intervenir dans l'urgence par les airs ou par la mer dans la zone Océan Indien. Par bateau, par avion ou encore par hélicoptère, les militaires de ce régiment assurent la souveraineté sur les îles Éparses et participent aux missions de sécurité sur le sol national. (Photo : ma.m/www.ipreunion.com)

Au cœur du 2ème régiment de parachutistes d’infanterie marine, plus de 450 personnes. Tous sous le commandement d’un seul homme, le colonel Fabien Striffling. C’est la deuxième fois que le chef de corps vient faire ses armes à La Réunion. "De 2018 à 2020, j’ai servi comme chef du bureau des opérations et d’instruction", explique-t-il. Le chef de corps est en poste à La Réunion pour une durée de deux ans.

Voici une images du RPIMa en action, que le régiment nous a transmis. Regardez :

- Un nouveau chef de corps au RPIMa –

C’est le jeudi 7 juin 2022 que le colonel Fabien Striffling a pris le commandement du 2ème RPIMa de Saint-Pierre. Le militaire a commencé sa carrière au titre de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1999, il y a de cela vingt-trois ans.

Entrer dans l’armée de terre était pour lui une véritable vocation. "J’ai de la famille militaire et donc depuis l’âge de 15 ans j’avais envie de rejoindre l’armée et faire Saint-Cyr et possiblement de servir dans les para-colo", explique-t-il. "Et c’est ce que j’ai fait à ma sortie de l’école d’application puisque j’ai commencé au 3ème RPIMa à Carcassone en 2003", dit-il.

Pour le colonel, devenir chef de corps "est un des objectifs quand on intègre Saint-Cyr". Même si pour le militaire, "l’effectif importe peu, ce sont les missions qui font que le métier est satisfaisant".

Pour assurer ses différentes missions, le RPIMa est scindé en plusieurs compagnies. "On a une compagnie permanente de parachutistes. C’est une spécificité du régiment car c’est le seul stationné outre-mer et étranger avec des personnels qui viennent pour deux ou trois ans", indique le colonel Fabien Stri(nom). Vient ensuite la deuxième compagnie, la compagnie de réserve, avec environ 150 personnes. "Ce sont généralement des locaux qui viennent servir au sein de l’historique compagnie Bourbon, le socle même du 2ème RPIMa car les réservistes connaissent le régiment et le territoire." La 3ème compagnie quant à elle effectue des missions de courte durée, quatre mois environ. Enfin, on a la compagnie de commandement et logistique. "Elle assure la mission de projection du régiment avec cellule de livraison par air, qui est une spécificité du RPIMa", indique le colonel. Pour terminer, le RPIMa dispose d’une compagnie de maintenance. "Elle a la capacité de réparer nos matériels et ceux des FAZSOI."

- Assurer la protection de la zone Sud de l’Océan Indien –

Le régiment de parachutistes d’infanterie de la marine a plusieurs missions. Toutes s’incrustent dans le cadre du contrat opérationnel des forces armées dans la zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI). La première des missions, assurer la souveraineté sur le territoire français et les îles Éparses qui sont dans le canal du Mozambique. "Ensuite on a différentes missions d’intervention", explique le colonel. "Le régiment est en mesure d’intervenir sur court préavis dans la zone", ajoute-t-il. Autres domaines, des missions de connaissance et d’anticipation. Dernière compétence, les missions d’assistance réalisées sur le territoire français ou étranger mais également à La Réunion dans le cadre du plan cyclone ou plan volcan.

Le Lieutenant-Colonel François, chef d’opération au 2ème RPIMa, nous explique plus en détail ces différentes missions. "On a trois grands domaines dans lesquels on peut être engagé, dont la protection du territorial national. On assure la souveraineté partout où la France a planté son drapeau."

Deuxième volet, le partenariat militaire opérationnel. "C’est un entraînement conjoint avec nos partenaires des 14 pays de la zone. On fait la formation des différentes unités à Madagascar notamment". "On travaille aussi avec les pays d’Afrique australe", ajoute-t-il.

Dernier volet d’intervention sur le territoire, le plan cyclone ou le déploiement en cas de crise. "Nous sommes ici aux avant-postes de cet échelon national d’urgence", explique le Lieutenant-Colonel François. "S’il y a une crise d’ampleur on est en capacité d’intervenir pour extraire des ressortissants ou assumer toute mission." Le chef des opérations donne comme exemple la mission de formation de l’Union européenne qui a été ouverte en 2021. L’objectif, former l’armée du Mozambique.

- Des drones pour aider les troupes au sol –

Depuis deux années, le RPIMa de La Réunion dispose aussi de drones, une technologie très performante et moderne, afin d’aider les troupes au sol. Le Capitaine Nicolas, officier au bureau d’instruction et des opérations en a la charge et doit assurer la coordination de la sécurité des vols dans le cadre de la sécurité aéronautique. Cependant, piloter un drone nécessite une formation. "Il faut effectuer un stage de télépilote qui peut avoir lieu, soit au sein du régiment, ou alors au régiment d’artillerie de Chaumont."

En tout, cela fait cinq années que l’armée de terre dispose de ces technologies. "Ils ont été mis en place pour des besoins opérationnels au Mali", explique le soldat. Cet appareil "aide énormément les unités sur le terrain", ajoute le militaire. Le capitaine Nicolas explique que "l’avantage du drone c’est qu’il permet de voir à distance et de protéger les soldats". Le drone effectue deux missions : des missions défensives, "pour observer la zone lacunaire non observable par l’humaine", et des missions offensives "pour déceler l’ennemi".

Pour l’heure, à La Réunion, le drone n’a pas encore été déployé dans le cadre d’une opération militaire.

