Le lundi 11 juillet 2022 s'est déroulé une journée dédiée à l'emploi autour d'un sport dating à Saint-André. Au programme : futsal, ateliers d'une psychologue du travail, badminton et bien sûr, entretiens d'embauche. Nous publions ci-dessous le communiqué de Pôle emploi. (Photos d'illustration : Pôle emploi)

- Recruter autrement, c’est possible -

Lundi 11 juillet, le pôle emploi de Saint-André a réuni une vingtaine de demandeurs d’emploi pour une journée de recrutement inédite.

Au programme : futsal, ateliers d’une psychologue du travail, badminton et bien sûr, entretiens d’embauche. Le marché du travail évolue. Certaines entreprises ont du mal à recruter. Afin d’optimiser la rencontre entre les demandeurs d’emploi et les employeurs, Pôle emploi a fait le pari d’innover. L’opération de recrutement qui s’est déroulée, lundi 11 juillet au gymnase Debré à Saint-André en est un exemple. L’idée est de proposer aux entreprises de regarder au-delà du traditionnel CV, de s’intéresser aux savoir-être, aux savoir-faire et aux appétences (ce que les candidats aiment faire). Car ce sont des notions qui comptent de plus en plus, en milieu professionnel. 4 entreprises de l’Est se sont prêtées au jeu et ont accepté de participer à cette expérience inédite.

Et pour détecter le candidat idéal, les équipes de Pôle emploi ont mis en place un programme pour le moins surprenant. Employeurs, demandeurs d’emploi et conseillers Pôle emploi se sont affrontés lors d’épreuves de futsal et de badminton de manière totalement anonyme. Ces activités ont permis de révéler ce qui ne transparait pas toujours lors d’entretiens classiques : les " soft skills ". Ce sont des compétences comportementales, particulièrement recherchées par les recruteurs, comme l’esprit d’équipe, l’autonomie, l’organisation.

La journée a été jalonnée d’ateliers concoctés par une psychologue du travail, des exercices permettant de faire le lien entre les activités ludiques et sportives réalisées et le monde du travail. En fin de journée, les entretiens de recrutement, ont été l’occasion, pour les 20 candidats présents, de finir de convaincre les employeurs. De l’avis des participants, la formule a plu et mérite d’être réitérée.