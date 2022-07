En partenariat avec Emmaüs Nord, le Mouvement E.Leclerc Réunion organise une grande collecte de fournitures scolaires dans ses centres-commerciaux de La Réserve (Sainte-Marie) et Portail (Saint-Leu) les samedis 16 et 23 juillet 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué d'E.Leclerc. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

De 9h à 19h, les Réunionnaises et les Réunionnais sont invités à venir donner des fournitures scolaires et de bureau neuves ou d'occasion. Cartables, trousses, matériels de géométrie, calculatrices, protège-cahiers, classeurs,... toutes les fournitures scolaires encore en bon état sont les bienvenues. Des bénévoles d'Emmaüs tiendront les stands, réceptionneront les dons et procéderont à un tri éventuel.

Dans un second temps, ces dons seront revendus par l'association dans le centre Emmaüs Nord pour une somme symbolique. L'objectif de cette action, alors que l'inflation impacte fortement le pouvoir

d'achat des ménages, est de proposer aux familles les plus modestes une alternative afin qu'elles puissent préparer la rentrée scolaire sereinement et à moindre coût. Dans le cas où le succès est au rendez-vous, une partie des dons sera acheminée vers une école dans les Hauts de l’île. Une école qui sera sélectionnée seulement si le volume des dons se révèle suffisant.

L'idée est également de sensibiliser à la valeur des objets que nous possédons mais n'utilisons plus. Des objets qui peuvent avoir une seconde vie en étant recyclés ou en profitant à d'autres qui en ont besoin.

"Œuvrer à une distribution responsable, c'est aussi promouvoir une consommation responsable", explique Pascal Thiaw Kine, PDG du Mouvement E.Leclerc Réunion. "Nous sommes donc dans

notre rôle en organisant des actions de solidarité comme cette collecte de fournitures scolaires et en sensibilisant chacune et chacun d'entre-nous sur les conséquences environnementales de nos habitudes de consommation".

- A retenir -

Quand : Les samedis 16 et 23 juillet de 9h à 19h

Où : E.Leclerc La Réserve de Sainte-Marie (stand en face de la boutique "Tout Un plat") et E.Leclerc Portail de Saint-Leu (stand en face de la boutique Alain Afflelou)

Quoi : Des fournitures scolaires et/ou de bureau neuves ou d’occasion en bon état