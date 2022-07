BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 juillet 2022 :



- Danger : le corbeau envahit peu à peu La Réunion

- Kréolab' : un projet pour développer et faire rayonner le modèle réunionnais de ville durable

- Euro : les Bleues filent en quarts en s'inquiétant pour Katoto

- "On doit faire cette réforme des retraites", déclare Emmanuel Macron

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Au réveil, le soleil s'impose généreusement sur la majorité du département

Danger : le corbeau envahit peu à peu La Réunion

Depuis plusieurs années, le corbeau familier, espèce particulièrement invasive, se propage dangereusement à La Réunion. Selon les spécialistes, ce volatile serait arrivé dans notre département via le Grand Port maritime. Pourtant, depuis une vingtaine d'années, un arrêté a été pris afin d'éradiquer cette espèce car, de par son écologie (régime alimentaire, comportement) et sa colonisation potentielle de milieux écologiquement sensibles, cet oiseau menace le patrimoine naturel de La Réunion

Kréolab' : un projet pour développer et faire rayonner le modèle réunionnais de ville durable

Depuis le 8 juillet 2022, l'Écocité de La Réunion a lancé le programme Kréolab'. Un appel à projets urbains innovants qui doit s'appuyer sur l'inventivité et l'expertise de groupements afin de structurer les filières locales. Le tout, en respectant l'identité créole du territoire de la côte Ouest de La Réunion.

Euro : les Bleues filent en quarts en s'inquiétant pour Katoto

Ni cocorico, ni feu d'artifice: les Bleues ont peiné pour dominer la Belgique (2-1) jeudi mais elles ont empoché leur billet pour les quarts de finale de l'Euro avec de l'avance, une réussite ternie par l'inquiétante blessure de leur star d'attaque Marie-Antoinette Katoto.

"On doit faire cette réforme des retraites", déclare Emmanuel Macron

Le président Emmanuel Macron donne ce la première interview télévisée de son second quinquennat à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, après avoir assisté au traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées, dans un contexte stratégique marqué par le retour de la guerre en Europe. Le chef de l'État va "donner le cap, les grandes lignes des politiques qui doivent être conduites", dans un contexte politique intérieur complexe après le revers de sa coalition aux législatives de juin qui l'a privé d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Au réveil, le soleil s'impose généreusement sur la majorité du département

Ce vendredi, Matante Rosina prévoit du soleil sur la majorité du département. Seuls les flancs Est du volcan sont affectés par quelques grisailles. Au fil de la matinée, les nuages envahissent le Sud-Est de notre île et donc le volcan, la région des plaines et la route des Laves se retrouvent sous cette grisaille. A l'Ouest, les belles éclaircies matinales se sont amenuisées. La mer est agitée à localement forte au large. Une houle d'alizé proche de 2 mètres est présente sur le Sud Sauvage et le littoral Est. Au fil de la journée, une houle de Sud-Ouest s'amplifie vers 2 mètres de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. La mer est croisée au déferlement de ces deux houles.