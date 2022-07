Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Ce vendredi, Matante Rosina prévoit du soleil sur la majorité du département. Seuls les flancs Est du volcan sont affectés par quelques grisailles. Au fil de la matinée, les nuages envahissent le Sud-Est de notre île et donc le volcan, la région des plaines et la route des Laves se retrouvent sous cette grisaille. A l'Ouest, les belles éclaircies matinales se sont amenuisées. L'alizé reste bien établi avec des rafales voisines de 60 km/h vers Saint-Pierre et 50 km/h vers Sainte-Marie. Les brises sont toujours bien installées en baie de Saint-Paul comme en baie de la Possession. La mer est agitée à localement forte au large. Une houle d'alizé proche de 2 mètres est présente sur le Sud Sauvage et le littoral Est. Au fil de la journée, une houle de Sud-Ouest s'amplifie vers 2 mètres de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. La mer est croisée au déferlement de ces deux houles. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

