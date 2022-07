BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 16 juillet 2022 :



- Chevaux en souffrance cherchent vétérinaires

- Les Seychelles et La Réunion reprennent leurs échanges de formation en matière de tourisme

- Fournitures scolaires, planteurs, route du Littoral, 14 Juillet, Corbeau

- Autour de Strasbourg, une piscine itinérante pour apprivoiser l'eau

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveil la tête dans les nuages

Chevaux en souffrance cherchent vétérinaires

Depuis des mois, si ce n'est des années, les cavaliers de l'est et du nord de La Réunion cherchent des solutions pour pallier l'absence de vétérinaire pour soigner, identifier et vacciner leurs chevaux. Cette situation, problématique pour les clubs et propriétaires, met en lumière les difficultés à recruter des jeunes vétérinaires ruraux. Une jeune vétérinaire souhaite s'installer dans ce secteur géographique, mais les contraintes financières freinent son projet

Les Seychelles et La Réunion reprennent leurs échanges de formation en matière de tourisme

Les étudiants et les instructeurs de la Seychelles Tourism Academy vont reprendre les échanges avec leurs homologues de l'île de la Réunion grâce à un accord récemment signé. Des responsables de deux établissements de formation touristique de la Réunion, ont virtuellement signé cet accord avec la Seychelles Tourism Academy (STA) pour reprendre le programme d'échange.

Fournitures scolaires, planteurs, route du Littoral, 14 Juillet, Corbeau

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 2022 sur Imaz Press :



* Lundi 11 juillet - Fournitures scolaires : sortez vos calculettes, les prix sont à la hausse

* Mardi 12 juillet - Convention canne : nouvelle rencontre planteurs et industriels

* Mercredi 13 juillet - Suite à un éboulis, la Route du Littoral totalement fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre

* Jeudi 14 juillet - Célébration du 14 Juillet à Saint-Denis : le défilé fait son grand retour sur le Barachois

* Vendredi 15 juillet - Danger : le corbeau envahit peu à peu La Réunion

Autour de Strasbourg, une piscine itinérante pour apprivoiser l'eau

Cet été, dans la métropole de Strasbourg, ce ne sont pas les petits nageurs qui vont à la piscine, mais la piscine qui vient à eux: un bassin itinérant, construit dans des containers, permet aux jeunes enfants d'apprivoiser l'eau et d'apprendre à réagir en cas de chute.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un réveil la tête dans les nuages

Matante Rosina a passé une nuit arrosée dans l'Est. Mais ce matin, alors que la pluie s'estompe, le ciel reste nuageux sur le piémont réunionnais. Les plages de l'Ouest ainsi que le littoral du Nord profite de belles périodes ensoleillées. Au fil de la journée, les nuages s'étalent vers le Nord-Ouest et quelques petites averses fleurissent dans les hauts de Saint-Paul.