Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

La Chambre d'agriculture alerte les ministères Suite à la découverte du Petit Coléoptère des ruches (Aethina Tumida) depuis le 5 juillet 2022 au sein de plusieurs ruchers du sud de l'ile - 122 selon nos informations - et plus particulièrement sur la commune de St-Philippe, les agents de la cellule " Diversification animale " et Elevage de la Chambre d'Agriculture sont pleinement mobilisés pour apporter tout soutien à la filière et aux apiculteurs dans ce moment difficile. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Chambre d'agriculture. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

