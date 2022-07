Publié il y a 5 minutes / Actualisé le Jeudi 14 Juillet à 12H21

Le 5 juillet dernier, les élèves du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance du lycée Victor Schoelcher à Saint-Louis ont été récompensés pour avoir réalisé un jardin partagé dans le cadre du projet "Chef-d'oeuvre de la Fondation Colbert". Ils ont participé au concours du potager de France et ont obtenu trois prix, celui de l'engagement au niveau académique, le prix "ensemble on va plus loin" du concours du potager de La Réunion et le prix du plus "bô potager de France" dans la catégorie collège-lycée. (Photo : DR)

Le 5 juillet dernier, les élèves du CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance du lycée Victor Schoelcher à Saint-Louis ont été récompensés pour avoir réalisé un jardin partagé dans le cadre du projet "Chef-d'oeuvre de la Fondation Colbert". Ils ont participé au concours du potager de France et ont obtenu trois prix, celui de l'engagement au niveau académique, le prix "ensemble on va plus loin" du concours du potager de La Réunion et le prix du plus "bô potager de France" dans la catégorie collège-lycée. (Photo : DR)