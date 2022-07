Le CRGT communique les changements de circulation prévus dans les jours et semaines à venir. Retrouvez aussi toutes ces informations routières sur le serveur audiotel 0262 97 27 27. Bonne route (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur la RN1 Route du Littoral, travaux de purges le dimanche 17 juillet. Route fermée de 7h à 12h. Déviation par la RD41 Route de la Montagne.

Chantiers en cours :

RN2 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée pour création d’une voie vélo

Sur la RN2 à St Benoit, secteur Sainte Marguerite, suite des travaux d'élargissement de chaussée pour création d'une voie vélo et travaux d'aménagement de la traversée de St François jusqu'au vendredi 22 juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Joseph - Travaux d'extension de réseau d'assainissement

Sur la RN2 à St Joseph Rue Raphael Babet (portion comprise entre Allée des Grègues et Rue Léon Dehaulmes, travaux d'extension de réseau d'assainissement jusqu’au vendredi 30 novembre. Alternat de 7h30 à 16h30.

RN2 - St Joseph - Travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle

Sur la RN2 à St Joseph Vincendo, travaux d'aménagement de cheminement piéton et cycle jusqu'à fin août de 8h30 à 16h30 avec alternat.

RN2 - St André/Ste Suzanne - Travaux de création d’une station service

Sur la RN2 de St André Petit Bazar à Ste Suzanne Commune Bègue sens E/N, travaux création station-service du jusqu’au 30/09. Circulation règlementée comme suit :

- Vitesse limitée 70 km/h ;

- PL interdiction de dépasser ;

- Circulation sur voies réduites avec BAU neutralisée.

RN3 - St Benoit - Travaux de création d'un réseau EP

Sur la RN3 à St Benoit secteur Bras Fusil, travaux de création d'un réseau d'eau potable jusqu'au vendredi 22 juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - Le Tampon - Travaux de réfection de chaussée

Sur la RN3 au Tampon, rue Pierre Rivals, entre le chemin des Caféiers et le chemin Louis Fontaine, travaux de réfection de chaussée les nuits jusqu'au vendredi 22 juillet. Circulation alternée et chaussée rétrécie de 20h à 5h.

RN3 - St Benoit - Travaux de requalification de la route

Sur la RN3 à St Benoit, travaux de requalification de la route pour la traversée de la Confiance. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 jusqu'au vendredi 22 juillet.

RN3 - St Benoit - Travaux d'élargissement de chaussée

Sur la RN3 à St Benoit, Chemin Ceinture, suite des travaux d'élargissement de chaussée jusqu'au vendredi 22 juillet. Alternat de 8h à 15h30.

RD4 - St Paul - Travaux de suppression du radier Ravine Fontaine

Sur la RD4 à St Paul Ravine Fontaine, travaux de suppression du radier jusqu'au vendredi 12 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD41 - St Denis - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RD41 à St Denis/Route de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au vendredi 23 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 16h avec micro coupures n'excédant pas 15min.

Chantiers à venir :

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre l'Eperon à St Paul et Les Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 18 au jeudi 21 juillet inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de balayage

Sur la RN1 entre St Denis et Le Port, travaux de balayage les nuits du lundi 18 au jeudi 21 juillet inclus. Voie neutralisée de 19h30 à 5h selon les besoins du chantier.

RN1 - St Pierre - Travaux de passage de câble sous chaussée

Sur la RN1 à St Pierre, pour permettre des travaux de passage de câble sous chaussée, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur de Pierrefonds et celui des Badamiers de 20h à 5h les nuits du mardi 19 au jeudi 21 juillet inclus. Une déviation sera mise en place par la voirie communale.

RN2 - Ste Rose - Travaux d'enrobés

Sur la RN3 à Ste Rose entre Ravine Virapin et Rivière de l'Est, travaux d'enrobés du lundi 18 au vendredi 29 juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN6 - St Denis - Travaux de raccordement NRL

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, dans le cadre du chantier de la NRL, pour permettre des travaux de raccordement avec la RN6, le Boulevard U2 sera totalement fermé dans les deux sens du lundi 18 juillet dès 5h au vendredi 29 juillet. Une déviation sera mise en place par la RN1 Caserne Lambert pendant toute la durée du chantier.

RN1A - St Paul - Travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables

Sur la RN1A à Saint Paul, pour permettre des travaux de création et de sécurisation de bandes cyclables, le Cap Lahoussaye sera, dans un premier temps, totalement fermé à la circula tion du lundi 18 à 6h au vendredi 22 juillet à 16h.

A sa réouverture et pour une durée estimée à 18 mois, le sens Nord/Sud restera fermé et la cir culation se fera en sens unique dans le sens inverse, avec une interdiction aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes, sauf bus.

Pour les usagers (piétons, cycles et cyclomoteurs) interdits de circuler sur la RN1, un aménagement sécurisé sera mis en place au droit du chantier pour permettre leur passage sur la RN1A.

RD4 - St Paul/Route Bois de Nèfles - Travaux de débroussaillage de falaises

Sur la RD4 à St Paul/Route Bois de Nèfles, travaux de débroussaillage de falaises jusqu'au vendredi 22 juillet. Circulation alternée de 8h à 15h.

Evènements (hors chantiers) :

RN1/RN2 - St Denis - Fermeture dominicale du Barachois

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 3 juillet de 14h à 19h. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.