Lancé le 17 mars 2022 par le Ministère des outre-mer, l'appel à projets " Jeunesse Outre-mer " a désigné ses lauréats. 32 lauréats bénéficieront de l'appel à projets " Jeunesse outre-mer ". À travers cet appel à projets, l'engagement du Ministère des outre-mer en faveur de la jeunesse s'articule autour de trois axes : l'accompagnement des jeunes au sein des territoires ultramarins afin de renforcer les outils en faveur de leur insertion sociale; l'insertion économique des jeunes, en complément des dispositifs déjà mis en oeuvre ; l'accompagnement des jeunes ultramarins domiciliés dans l'Hexagone en vue de favoriser, pour ceux qui le souhaitent, le retour vers leur territoire d'origine.

Cette initiative figure également parmi les actions du plan jeunesse, piloté par le préfet de Guadeloupe en lien avec l’ensemble des forces vives de ce territoire. La commission de sélection des lauréats qui s’est réunie le jeudi 30 juin 2022, en présence des ministères chargés de la jeunesse et de l’emploi, a retenu les actions des structures suivantes :

- Dugazon Sporting Club : Salon des métiers des sports et de l'animation. (Guadeloupe)

- Les cités d'or : Projet "L’école buissonnière en Guadeloupe" (insertion durable des jeunes). (Guadeloupe)

- Ambition Marie-Galante : Inclusion numérique des femmes de Marie-Galante. (Guadeloupe)

- Jeunesse Outre-mer : Dispositif "Insertion +" (lutte contre la précarité en améliorant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 18 à 30 ans). (Guadeloupe)

- Alé Vini : Réseau du retour au pays. (Guadeloupe)

- Atelier Vidéo & Multimédia (AVM) : Atelier de création audiovisuelle - archéologie du contemporain. (Guyane)

- Chercheurs d'autres : Un été culturel Cinéma et patrimoine. (Guyane)

- GuyaClic : Projet de reprise d'activité des jeunes grâce au numérique. (Guyane)

- Touka danses CDCN : Résidence création. (Guyane)

- Labo des histoires : Projet "La lang mon momon / ma langue maternelle ". (La Réunion)

- Club économique bénédictin (CEB) : Susciter des vocations et accompagner les publics jeunes du territoire Est dans leur insertion socio-économique. (La Réunion)

- Commune de Saint-Joseph : Forum inversé "Tout est possible". (La Réunion)

- Entreprendre pour apprendre : Déploiement et accompagnement des mini entreprises à caractère éducatif sur le territoire de La Réunion. (La Réunion)

- Labo des histoires : "L'œuvre de ta vie" (ateliers d’écriture). (Martinique)

- Mission locale du Centre de la Martinique : " Quartier libre " - Culture et Patrimoine. (Martinique)

- Ale Viré : Maison du retour au pays. (Martinique)

- 100 000 Entrepreneurs (Guadeloupe-Martinique) : Sensibilisation des jeunes ultra-marins au monde professionnel, aux filières d’opportunités régionales et à l’esprit d’entreprendre. (Martinique)

- Régie de territoire de Tsingoni : Pôle socio-culturel / Bonus inclusion. (Mayotte)

- WebCup : Webcup campus Mayotte. (Mayotte)

- Oudjerebou : Concours de jeunes entrepreneurs. (Mayotte)

- Les compagnons bâtisseurs : Déploiement des actions des compagnons bâtisseurs à Saint-Martin, se focalisant sur l'engagement, l'aide à la mobilité ou l'accès au logement. (Saint-Martin)

- PEPS : Accompagnement des jeunes repérés par la Direction de la protection judiciaire enfance et jeunesse (DPJEJ) en vue d'une insertion sociale et, plus tard, professionnelle. (Nouvelle-Calédonie)

- DCB Formation : "Dispositif Compétences Clés Code de la Route et confiance en soi". (Nouvelle-Calédonie)

- MIJNORD : Les matinées numériques. (Nouvelle-Calédonie)

- Association Talents calédoniens (2 projets) : Création d'une plateforme numérique dédiée aux personnes souhaitant revenir en Nouvelle Calédonie & Parcours pilote d'intégration des jeunes calédoniens. (Nouvelle-Calédonie)

- Association Face : Espace dynamique d'insertion des jeunes et d'appui à la vie associative à Pirae. (Polynésie française)

- Association maison familiale rurale d'éducation et d'orientation (MFREO) : Insertion sociale et professionnelle de jeunes en formation. (Polynésie française)

- A VAKA HEKE (AVH) : Projet "AVH Jeunesse " (sport). (Wallis-et-Futuna)

- Moovjee : Accompagner les jeunes entrepreneurs vers leur retour dans les territoires d’outre-Mer à travers le développement de leur réseau et le partage d’expérience. (Hexagone)

- NQT : Multiplier les opportunités d'emploi au pays natal. (Plusieurs territoires concernés)

- Maryse project : Projet "Outre-mer Girls Tech day" (éveiller la curiosité des jeunes filles sur les métiers techniques et scientifiques). (Plusieurs territoires concernés)

L’enveloppe dédiée s’élève à un total de 500.000€, financée par le Ministère des outre-mer. Le Ministre chargé des Outre-mer, se félicite du résultat de cet appel à projets, qui permettra d’accompagner efficacement des projets prometteurs en faveur des jeunes ultramarins.