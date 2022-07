Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 16 heures

Le virus de la variole du singe est de plus en plus présent dans le monde et la France n'y échappe pas. L'Onu, l'OMS ou encore Santé Publique France s'emparent du problème et alertent la population face à une flambée éventuelle du nombre de cas. Pour le moment aucun cas n'est à déplorer à La Réunion. C'est pourquoi, pour prévenir de la propagation du virus sur l'île, trois centres de vaccination se sont ouverts, afin de permettre aux personnes exposées de se faire vacciner plus facilement. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le virus de la variole du singe est de plus en plus présent dans le monde et la France n'y échappe pas. L'Onu, l'OMS ou encore Santé Publique France s'emparent du problème et alertent la population face à une flambée éventuelle du nombre de cas. Pour le moment aucun cas n'est à déplorer à La Réunion. C'est pourquoi, pour prévenir de la propagation du virus sur l'île, trois centres de vaccination se sont ouverts, afin de permettre aux personnes exposées de se faire vacciner plus facilement. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)