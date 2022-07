Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

Dans son compte-rendu de la semaine, le site Band Cochon recense plus de 100 photos de dépôts sauvages, sur six villes différentes et prises par 10 "chasseurs". Les batteries et les carcasses de voitures sont nombreuses dans les dépôts repérés. (Photo : Band Cochon)

