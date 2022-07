Ce samedi 16 juillet 2022, l'association Eveil de Chine s'est mobilisée sur le débarcadère de Saint-Paul pour informer et sensibiliser le public face à la persécution en Chine des pratiquants du Falun Gong en Chine. Une persécution qui dure depuis presque 23 ans. Le Falun Gong est une ancienne discipline spirituelle de la tradition bouddhiste. Il a été introduit au public en 1992, mais ses racines remontent à des milliers d'années. Partout en France, d'autres commémorations sont organisées. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'association Eveil de Chine. (Photo : Eveil de Chine)

Le Falun Gong a été très populaire en Chine durant les années 90. En 1999, près de 100 millions de citoyens chinois pratiquaient les exercices de Falun Gong dans les parcs de tout le pays. À ce moment-là, leur nombre dépassait le nombre des membres du parti communiste chinois ! En 1999, l’ancien dirigeant communiste Jiang Zemin a ordonné que la pratique soit "éradiquée". Des millions de pratiquants ont été détenus ou emprisonnés. Plus de 100.000 ont été torturés ou maltraités en détention. Des milliers sont morts en détention. Plusieurs enquêtes internationales ont montré que les pratiquants de Falun Gong, une fois emprisonnés, sont victimes de prélèvements d'organes forcés.

Le public réunionnais de St-Paul a été très touché par le récit de la persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine et horrifié par les atrocités commises par le régime chinois.

Beaucoup ont lu les panneaux d'informations sur la répression en Chine à l'encontre des pratiquants de Falun Gong et ont signé nos pétitions demandant l'arrêt de la persécution et la fin du jumelage entre la Région Réunion et la ville de Tianjin - Tianjin est la ville chinoise la plus impliquée dans les prélèvements forcés d'organes - certains ont pris le temps de discuter avec nous et nous ont fait part de leur sentiment à ce sujet.

En commémoration de 23 ans de répression en Chine, la semaine du 20 juillet, des sympathisants de la cause du Falun Gong se mobilisent dans 10 villes de France et d’Outremer, comme dans le reste du monde.

Depuis 1999 les personnes pratiquant la méditation Falun Gong sont sauvagement persécutées par le régime chinois.

Voici quelques chiffres :

- 828 morts aux mains des autorités chinoises, mais le chiffre réel de décès est très supérieur à ces rares données disponibles qui ont échappé à la censure

- 66 % des cas de torture rapportés dans les camps de détention chinois concernaient des pratiquants de Falun Gong, selon des données collectées dès 2005 par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, Manfred Nowak

- Plusieurs millions de pratiquants du Falun Gong détenus

- Des centaines de milliers de cas de torture sur des pratiquants du Falun Gong, publiés sur le site Minghui.org

Selon les conclusions du China Tribunal en 2019 " Les Falun Gong et les Ouighours en République populaire de Chine sont tous deux qualifiables de cibles de crimes de génocide : des organes ont été prélevés de force depuis des années dans toute la Chine à une échelle significative, les Falun Gong ont été l’une – et probablement la principale – source des organes. "

D’innombrables voix se sont élevées en France et dans le monde pour condamner ce terrorisme d’État.

Le Parlement Européen a émis deux résolutions, le 12 décembre 2013 sur le prélèvement d'organes en Chine (2013/2981(RSP)) et le 5 mai 2022 sur les informations faisant état de la poursuite des prélèvements d'organes en Chine (2022/2657(RSP)).

­

­Dans son rapport Les opérations d'influence chinoises, un moment machiavélien, l’Institut de Recherche stratégique de l’Ecole militaire française, l’IRSEM a confirmé que la persécution du Falun Gong par le régime chinois s’étend même à l’étranger : sur un total de 646 pages, le Falun Gong est mentionné de 70 à 80 reprises – si l’on compte les titres d’ouvrages cités.

En 23 ans, l’association Falun Gong France a reçu des dizaines de milliers de signatures de pétitions et plus de 100 soutiens d’élus français, ministres, députés, sénateurs, maires (voir "Des élus interviennent depuis 20 ans").

Cette année, pour commémorer la date anniversaire du 20 juillet, la mobilisation sera nationale.

Des associations seront présentes sur les lieux et aux dates suivantes :

• Paris

Le samedi 16 juillet 2022, de15h00 à 18h30, devant l’Ambassade de Chine, angle Rue Oudinot et Rue Monsieur

Le mercredi 20 juillet 2022, de 19h00 à 22h00, sur la Place de l'hôtel de Ville de Paris, commémoration nocturne aux bougies.

Organisateur : Association Falun Gong France (Falun Dafa), Alain Tong (06 01 76 80 85)

Facebook : Association Faluninfo France

­

­

• Lyon :

Samedi 16 juillet 2022, de 10h00 à 18h00, sur la Place Saint-Jean, Lyon 5e

Organisateur : Association Clarté et Bien-être, Hélène Panzera (06 26 56 02 42)

­

­

• Toulouse :

Le samedi 16 juillet 2022, de 09h00 à 16h00, à l'Intersection de la rue d'Alsace Lorraine et de la rue Lafayette

Organisateur : Association Le lotus du cœur, Bathélémy Lecontour (06 37 29 47 70)

­

­

• Caen :

Le samedi 16 juillet 2022, de 10h30 à 18h00, sur la Place St Sauveur

Organisateur : Michal Bleibtreu (06 99 61 69 21)

­

­

• Colmar :

Samedi 23 juillet, de 10h30 à 17h00, Lieu : devant la Mairie, angle rue de clefs et rue Saint-Nicolas

Organisateur : Antoine Randolph (06 36 92 64 87)

­

­

• Bordeaux :

Adresse / horaire : dimanche 24 juillet 2022, de 10h00 à 17h30, sur le Quai des Chartrons

Organisateur : 06 87 01 43 97

­

­

• La Martinique

Mercredi 20 juillet 2022, de 10h00 à 16h00, Lieu à confirmer

Organisateur : Gilles Buval (06 96 20 77 87)

­

­

• La Guadeloupe

Mercredi 20 juillet 2022, à Pointe à Pitre

Dimanche 24 juillet 2022, sur la Place du Souffleur à Port Louis

Organisateur : Association Fleur de Jade Caraïbes, Victor Denon (+590 6 90 59 05 87)

Facebook : Association Fleur de Jade Caraïbes

­

­

• Marseille

Mercredi 20 juillet 2022, de 19h00 à 22h30, sur le Vieux Port de Marseille, face à la Mairie

Organisateur : le Comité de Défense Gao Zhisheng, Christine Modock (07 78 02 08 63)