BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 17 juillet 2022 :



- La route du Littoral totalement fermée à la circulation de 7 heures à midi

- Non, le jus de carotte ne soigne pas le cancer du sein

- Vacances scolaires : alon bat karé la Réunion !

- A La Paz, le cliquetis des machines des écrivains publics résiste au temps

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche humide et nuageux

La route du Littoral totalement fermée à la circulation de 7 heures à midi

Dans le cadre des travaux de purge de la falaise, la route du littoral est fermée à la circulation, de 7h à 12h. Une déviation est mise en place par la RD41, la route de la Montagne. En cause : un éboulis qui s'est produit mercredi 13 juillet. Un bloc rocheux s'est détaché de la falaise au niveau de la Pointe du Gouffre. La route avait alors été fermée sur les quatre voies. Ce qui a provoqué de fort ralentissement en direction de l'ouest et du nord.

Non, le jus de carotte ne soigne pas le cancer du sein

Une publication partagée plus de 23.000 fois en Côte d'Ivoire depuis le 29 avril 2022 et repartagée récemment indique que boire du jus de carotte permet de soigner le cancer du sein. Attention: plusieurs oncologues contactés par l'AFP ont formellement assuré que cette publication n'a aucun fondement scientifique. Le jus de carotte n'est pas un remède contre le cancer du sein; il existe plusieurs traitements allant de la radiothérapie à la chirurgie pour lutter contre cette maladie.

Vacances scolaires : alon bat karé la Réunion !

C'est sans compter sur la crise économique due à la guerre en Ukraine que le budget vacances cette année est moins important cette année. D'après une étude réalisée par l'Insee, l'Iedom,et l'AFD, la place de la clientèle locale dans l'industrie touristique représente 63%. Les touristes locaux occupe donc une place importante pour le tissu économique de l'île. Mais entre les achats de fournitures scolaires, le budget course, ou encore le coût de l'essence, la facture grimpe vite. Alors le moindre bon plan est la bienvenue pour ces vacances d'hiver austral. On vous donne des idées de sorties à faire en famille, avec les marmailles pour moins de 10 euros par personne, dans les 24 communes de l'île.

A La Paz, le cliquetis des machines des écrivains publics résiste au temps

Rogelio Condori tape sur sa machine à écrire, les yeux concentrés sur la feuille de papier. Ecrivain public depuis près de quarante ans à La Paz, il remplit des formulaires administratifs ou écrit des lettres d'amour.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche humide et nuageux

En effet, cette journée dominicale est placée sous le signe de l'humidité pour Matante Rosina. Au lever du jour, le ciel est nuageux sur une large partie de l'île et rapidement en matinée les averses arrosent le Sud-Est, de Saint-Joseph à Saint-Benoît en passant par le massif du volcan et la Plaine des Palmistes. Au fil de la journée, la couverture nuageuse progresse vers le Nord jusque-là plutôt épargné et les pluies sous forme de petites averses accompagnent le cortège nuageux.