Les scientifiques français Maurice et Katia Krafft ont été rapprochés, et finalement tués, par leur amour commun des volcans. Ils initient la Maison du Volcan (ou cité du volcan) à La Réunion et participent à la conception scientifique de ce site, ouvert en 1992. Aujourd'hui, le couple marié est le sujet de "Fire of Love", un nouveau film construit à partir d'heures d'images éblouissantes, terrifiantes et parfois bizarres qu'ils ont tournées à proximité- et même à l'intérieur - de cratères en éruption. (Photo : Archives Cité du Volcan de La Réunion)

