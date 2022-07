Publié il y a 26 minutes / Actualisé le Vendredi 15 Juillet à 14H26

En effet, cette journée dominicale est placée sous le signe de l'humidité pour Matante Rosina. Au lever du jour, le ciel est nuageux sur une large partie de l'île et rapidement en matinée les averses arrosent le Sud-Est, de Saint-Joseph à Saint-Benoît en passant par le massif du volcan et la Plaine des Palmistes. Au fil de la journée, la couverture nuageuse progresse vers le Nord jusque-là plutôt épargné et les pluies sous forme de petites averses accompagnent le cortège nuageux.

