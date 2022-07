BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 15 juillet 2022 :



A La Réunion comme ailleurs, la précarité ne prend jamais de vacances

Alors que le mouvement des planteurs touche à sa fin grâce à la signature de la convention canne 2022-2027, entraînant un retour à la normale sur les routes du chef-lieu, les vacances semblent enfin prêtes à démarrer officiellement. Le mois de juillet sonne en effet généralement l'heure aux festivités et aux départs en vacances. Mais si la situation semble être en cours d'apaisement, pour nombre de Réunionnais.es, les vacances continueront de rimer avec galères. Car à La Réunion comme ailleurs, la précarité ne prend jamais de congés

Covid-19 : Sans obligation, ni restriction les Réunionnais.e.s à nouveau masqué.e.s

Cela fait maintenant plus d'une semaine que les vacances ont commencé à La Réunion pour bon nombre de Réunionnais. Mais il y en a bien un qui ne prends pas de congé. C'est le coronavirus, depuis le mois de mars 2020. Face à lui plusieurs armes sont possibles : les gestes barrières, la vaccination ou encore le port du masque. Depuis quelques temps, les Réunionnais l'ont fait tomber comme dans la France entière. Mais avec une hausse du nombre de contaminations ces derniers jours, certaines personnes reprennent le réflexe de l'imposer sur le nez et la bouche, pour se protéger et protéger les autres.

Canicule en Europe occidentale : poursuite des incendies, "apocalypse de chaleur" attendues

La vague de chaleur en Europe occidentales continue dimanche de provoquer des feux de forêt dévastateurs et devait se poursuivre en début de semaine, où elle pourrait faire tomber plusieurs records de température en France et en Grande-Bretagne. En Métropole, le feu a regagné en intensité dimanche soir en Gironde dans une France écrasée de chaleur, où une "apocalypse de chaleur" est attendue lundi sur la façade ouest, avec 15 départements en "vigilance rouge" canicule.

Contrôles routiers : 19 permis retirés, 22 conduites sous l'emprise de l'alcool

Les forces de l'ordre ont mené des opérations de sécurité routière ce week-end et ont relevé 335 infractions au total, 79 pour les policiers et 256 pour les gendarmes. Parmi ces infractions : 19 permis ont été retirés en tout, 19 véhicules placés à la fourrières et 22 conduites sous l'emprise de l'alcool relevées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du vent, du soleil et des températures fraîches ce lundi

Pour ce lundi 18 juillet, la vigilance vents forts reste active pour une grande partie du sud de La Réunion, avec des vents pouvant atteindre 80-90 km/h. L'alizé est également attendu avec des rafales sur la partie Est. L'ouest ne sera pas épargné non plus par des rafales. De la pluie est attendue sur le littoral dans la matinée pour laisser place à de belles éclaircies dans l'après-midi. Côté températures, il faut s'attendre à des valeurs comprises entre 9 et 26 degrés tout au long de la journée.