Devant l'augmentation des personnes aidées et le besoin d'améliorer la composition des colis alimentaires, la Banque Alimentaire des Mascareignes, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture, a inauguré lundi 18 juillet 2022, une unité de transformation afin de conditionner les fruits et légumes provenant des exploitations agricoles réunionnaises. Cette inauguration s'est déroulée en présence de Bruno Prochasson, président de la Fédération des Banques Alimentaires, de Frédéric Vienne, président de la Chambre d'agriculture, de Jacques Billant, préfet de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Banque Alimentaire des Mascareignes. (Photos : Banque Alimentaire des Mascareignes)

S’il a fallu une importante capacité d’adaptation à la Banque Alimentaire des Mascareignes pour faire face à l’augmentation conséquente des personnes bénéficiaires, elle n’en a pas oublié de travailler sur l’amélioration qualitative des colis distribués.

En 2021, elle a conclu un partenariat avec la Chambre d’Agriculture et les producteurs du Sud qui fournissent, en 2022, 60 tonnes de fruits et légumes destinés à la distribution directe. En outre, d’autres fruits et légumes qui ne peuvent pas toujours être distribués rapidement seront transformés. C’est pourquoi, aujourd’hui, en présence du président de la Fédération, du Préfet et des représentants du Département et de la Région, une unité de transformation est inaugurée afin de pouvoir conditionner ces produits avant de les distribuer.

"Dans un premier temps, nous allons conditionner entre 15 et 20 tonnes de fruits et légumes, par an, dans notre cuisine équipée grâce à un financement régional et à un accompagnement technique de la Fédération. Nous avons également eu recours à l’expertise de l’Université de La Réunion avec les élèves de l’école d’ingénieur Esiroi qui nous ont effectué le plan de maîtrise sanitaire", explique Bruno Prochasson, le président de la Banque Alimentaire des Mascareignes.

Concrètement, une trentaine d’agriculteurs du sud, regroupés par la Chambre d’Agriculture, vont donc pouvoir désormais accéder gratuitement à l’Unité de transformation afin de transformer une partie de leur production. "C’est important pour nos exploitants agricoles de pouvoir conditionner une partie de leur production afin de la conserver et de les vendre sur des marchés de producteurs", précise Frédéric Vienne, Président de la Chambre d’Agriculture Réunion.

En contrepartie ces agriculteurs donnent 10 % des produits qu’ils ont transformés, et en plus, offrent une partie de leur production à la Banque alimentaire qui les transformera à son tour. Les équipements disponibles vont permettre la stérilisation ou la pasteurisation, la surgélation, la déshydratation ou le traitement sous vide, tout ceci bien entendu dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et des normes d’étiquetage pour les produits transformés. Ce chantier a nécessité un investissement de 82.000 euros.

Effectivement, les banques alimentaires sont très attentives à la qualité nutritionnelle des denrées distribuées aux personnes accueillies à l’aide alimentaire, en suivant les recommandations du Plan National Nutrition Santé (PNNS).

"Notre mission première est de venir en aide aux personnes démunies tout en luttant contre le gaspillage alimentaire et en privilégiant une alimentation saine, équilibrée et de qualité. J'ai impulsé toutes les banques alimentaires françaises à travailler sur de tels partenariats. Cette action réunionnaise est la plus aboutie et c'est pourquoi j'ai tenu à être là aujourd'hui. C'est avec une grande fierté que je salue aujourd’hui le développement de cette unité de transformation et le dynamisme de cette équipe réunionnaise", conclut Claude Balland, président de la Fédération française des banques alimentaires.

Le don alimentaire se diversifie avec un approvisionnement régulier en produits frais, en fruits et légumes, essentiels pour avoir une alimentation équilibrée et rester en bonne santé. Le partenariat avec la Chambre d’agriculture, le fléchage de nouveaux produits et l’achat résiduel de denrées alimentaires devraient permettre d’augmenter la part des fruits et légumes dans les colis : objectif 2022, de l’ordre de 30 %.