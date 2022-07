Entre 57 et 76 handballeurs et handballeuses comoriens sont arrivés à La Réunion le mercredi 29 juin 2022 dans le cadre de la coupe des clubs champions de handball de l'Océan Indien, et ne sont jamais retournés aux Comores. L'information a été dévoilée par la Gazette des Comores et relayée par RTL Réunion. Arrivés dans l'île pour la compétition, à laquelle ils n'ont finalement pas participé, les sportifs ont disparu dès leur arrivée à l'aéroport Roland Garros. La préfecture confirme "avoir été informée de l'absence de retour des handballeurs comoriens aux Comores après leur venue à La Réunion, malgré les engagements pris".

D'après RTL, ce sont 57 visas qui ont été délivrés pour le séjour à La Réunion, mais seules trois personnes sont retournées au pays. Toujours d'après nos confrères, le ministère des Sports a présenté ses excuses à l’ambassadeur de France aux Comores pour "non respect du contrat d'engagement moral".

Selon Philippe Alexandrino, président de la ligue de handball réunionnaise, entre 74 et 76 personnes auraient obtenu leur visa. Selon nos informations, au moins une partie de la délégation comorienne est arrivée à l'aéroport mercredi 29 juin dans la journée. Ces personnes n'ont plus été revues depuis.

"Dès le départ, la crainte d'une fuite planait sur le déplacement de ces handballeurs pour la ligue des champions de l'Océan indien. Dès craintes qui ont conduit les ministres de l'intérieur et celui de la jeunesse et sports à réunir une cellule de crise avec les responsables de ces clubs (Uhuru, Rafale, Kazampasani) pour leur faire signer les fameux engagements moraux" détaille par ailleurs la Gazette des Comores.

Contactée par Imaz Press ce lundi après-midi, la préfecture "déplore cette situation et rappelle que les Comoriens concernés sont en situation irrégulière". Elle précise par ailleurs que "lorsqu'elle en a été informée, a immédiatement alerté les forces de sécurité de La Réunion, et n'a pas d'autre information à ce stade".

- L'équipe retirée de la compétition -

Philippe Alexandrino livre son côté du récit. "La coupe est organisée par l'association handball océan Indien (AHOI), et se tenait du 26 juin au 3 juillet. La délégation comorienne, composée de 76 personnes et qui comprenait deux équipes hommes, deux équipes femmes, les dirigeants et les entraîneurs, a fait savoir qu'il y a eu un problème de visa, et a donc demandé à avoir un délai pour arriver le 27 juin" détaille-t-il. A savoir qu'une équipe classique de handball est composée de 16 personnes.

L'AHOI accepte et leur indique qu'elle récupérera la délégation en fin de journée le 27 juin, avec un premier match programmé le lendemain. L'équipe devait être prise en charge par la ligue et logée au camping de l'Ermitage. "On nous a informé le lundi que la délégation a manqué son avion, semble-t-il en raison de visas qui ont été délivrés tardivement" explique Philippe Alexandrino.

Les organisateurs se réunissent alors en commission technique et donne un délai de 24 heures aux Comoriens pour arriver mardi, jour où aucun vol entre La Réunion et les Comores n'était programmé. La ligue et l'AHOI informe donc la fédération comorienne de hand et la Délégation régionale académique à la jeunesse à l'engagement et aux sports (Drajes) que les équipes sont retirées de la compétion. Leur absence est justifiée par l'absence de visa, comme le rapporte Témoignages, et la ligue ignore donc ce qu'il est advenu des athlètes.



Cette histoire fait écho aux Jeux des Îles 2015, où une cinquantaine de sportifs comoriens avaient disparu dans la nature après leur arrivée à La Réunion.

