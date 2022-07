Les festivités pour célébrer l'anniversaire de Guan Di sont de retour à Saint-Denis entre le jeudi 21 juillet et le samedi 23 juillet 2022. Il s'agit de la première célébration après trois ans d'interruption en raison de la crise sanitaire. Des concerts, des défilés, des conférences ou encore des spectacles de danses traditionnelles chinoises seront proposées au public dans les trois temples de la rue Sainte-Anne et l'école Centrale (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Tous les ans, le 24ème jour du 6ème mois du calendrier soli-lunaire chinois marque la date de l'anniversaire de Guan Di. Cette année cette date correspond au vendredi 22 juillet. Cette fête rend hommage "héros guerrier Guan Di, devenu Dieu." Raconté par de nombreux récits épiques, popularisé par les migrants chinois qui se sont placés sous sa protection, ce rituel est devenu très populaire dans l'île où les Réunionnais d'origine chinoise le célèbre tous les ans. Les valeurs morales de fidélité, de sincérité, de droiture, de courage, de probité, d''honneur et d'honnêteté sont associé à la célébration du guerrier

Cette fête s'inscrit dans "la tradition du vivre-ensemble à La Réunion", a souligné la conseillère régionale Régine Chane-Hong, au cours d ela conférence de presse tenue ce lundi 18 juillet par l'association Guan Di Réunion. "Célébrer Guan Di est une manière de valoriser la richesse de l'identité réunionnaise, issue de la rencontre des peuples d'Europe, d'Afrique et d'Asie. L'immigration chinoise fait partie de l'histoire réunionnaise et du processus de créolisation qui la représente", a-t-elle ajouté.

La Région Réunion et la commune de Saint-Denis sont partenaires de cet événement au nom des "valeurs communes avec La Réunion, du partage des cultures, mais également dans la cadre d'un partenariat signé entre la région Réunion et la ville chinoise de Tianjin, en septembre 2016" a commenté Régine Chane-Hong.

Le président du Temple Chane, Philippe Chane-Pane, a insisté sur la nécessité "de préserver et de transmettre les valeurs de loyauté, de fidélité et de courage, incarnées par Guan Di", dans le cadre de cet "événement traditionnel, fêté à La Réunion depuis plus de 120 ans dans les trois temples de Saint-Denis". Ecoutez

- Des animations riches et variées –

Le président de Guan Di Réunion, Laurent Lai Kan Thon, a présenté ces festivités comme "la deuxième fête chinoise la plus populaire à la Réunion, après le nouvel an chinois". Les animations "cultuelles" commenceront ce jeudi 21 juillet à partir de 23h, veille de l'anniversaire de Guan Di, avec des cérémonies dans les trois temples de la rue Sainte-Anne, suivi de danses traditionnelles du lion et du dragon, de pétards et de dégustation de cuisine traditionnelle à partir du minuit, début du jour d''anniversaire de Guandi.

Des animations culturelles sont programmées le vendredi et samedi rue de Sainte-Anne, et à l'Ecole Centrale. Auront lieu notamment un défilé de lions, des concerts de k-pop, des spectacles de danses traditionnelles chinoises ou encore des jeu quizz.

Quatre conférences se tiendront ce samedi autour des thématiques suivantes : "l'art de la digitopuncture" entre 10h30 et 12h30, "formation des noms chinois" entre 14h30 et 16h, "danse du lion, histoire et symboliques" entre 16h et 17h30, et "la réalité du vivre-ensemble à La Réunion" entre 17h30 et 19h. Cette même journée, un atelier généalogique se déroulera entre 10h30 et 16h30, pour "retracer vos histoires familiales chinoises", à l'appui d'une base de plus de 5000 documents issus des Archives Départementales.

Le président de Guandi Réunion, Laurent Lai Kan Thon, présente les festivités

Le programme détaillé des festivités :

L'événement est ouvert gratuitement au public sur l'ensemble des trois jours. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Denis ou sur sa page Facebook.

tr/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com